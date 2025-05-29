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結紥爸爸｜洪永城1原因結紥拒追仔？　謝賢36年前已做手術有2位生足4個先絕育

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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洪永城與老婆梁諾妍拍片交流生小朋友的心得，更自爆已結紥？

【洪永城/謝賢/結紥/絕育】洪永城梁諾妍婚後育有兩位女兒，連同狗狗Amber一家五口樂也融融，不過很多人都好奇Tony夫婦會否再追仔，近日兩人在抖音分享「二胎家庭Q&A」為題的影片，Tony就自爆已結紥，結果引起網民熱話，Tony今日親回TOPick記者，笑稱只是開個玩笑，自己未有結紥，但其實娛樂圈都有不少男星做了結紥手術，成為絕育爸爸！

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結紥爸爸洪永城︱拍片自爆已結紮?

洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）婚後三年抱兩，兩公婆近日拍片交流生小朋友的心得，片中Inez問老公：「你會唔會再想生多個（追仔）？」Tony即望住太太笑言：「都係嗰句。」然後夫婦異口同聲逐個字說出：「我結紮咗嘞！」說畢Inez哈哈大笑。

Inez直認生完第二胎後身體變弱：「因為家姐出世時已經係3年前，3年後再生第二胎時年紀已經大啲，康復期好似要耐啲；同埋我陀二胎嘅時候，我係有好多病痛。」Tony亦表示心痛太太：「係比第一胎多咗好多，的確可能會令身體上弱咗少少。」因此大家都認定Tony因為擔心太太身體，所以決定做結紥手術拒絕再生第三胎追仔。

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結紥爸爸洪永城︱澄清只是開玩笑：呢個世界有避孕套！

豈料Tony結紥一事隨即成為熱話，Tony今日在社交平台轉載媒體報道，留言澄清：「我講笑咋，係咪好爛呀，我係咪要開記者會」，並接受TOPick記者電話訪問，無奈笑說：「當然無（結紥）啦，開玩笑，然後大家就以為係真。無啦啦做咩手術？呢個世界有避孕套㗎嘛！」

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結紥爸爸︱圈中男星結紮非新鮮事

Tony結紥事件原來只是誤會一場，但其實男星做結紥手術並非新鮮事，原來四哥謝賢早在36年前已結紥，同為四孩爸爸的張致恆和伍偉樂，亦同樣做了手術，成為絕育爸爸。

結紥爸爸︱謝賢

風流倜儻的謝賢（四哥）情史豐富，曾有過兩段婚姻，分別是甄珍和狄波拉（拉姑），四哥與拉姑婚後誕下謝霆鋒與謝婷婷一對子女，雖然基因優良，但四哥認為兩個「夠晒數」，四哥於婷婷6歲時，自行決定做結紥手術，更過了好一段時間才告訴拉姑，並坦言此舉是自己一個人的決定。

四哥認為，生多幾個小孩經費是其次，最重要的是教導，要把小孩教育得宜才是重要的課題，因為拒絕生第三胎。

結紥爸爸︱張致恆

張致恆（Steven）與太太雯雯育有四名兒子，他於兩年前公開透露已做結紥手術，坦言在太太生第二胎時已考慮結紮，又意想不到自己能力這麼強，令太太接連誕下第三、四胎，由於雯雯是剖腹生子，極限是四胎，因此他最終下定決心接受結紮手術。

結紥爸爸︱伍偉樂

有「亞視霆鋒」之稱的伍偉樂曾在亞洲電視發展，隨著亞視被取消廣播牌照後，便退出娛樂圈。他早年與圈外女友結婚，育有四名小孩，家庭負擔極大，其後轉行做巴士司機，擔起一家之主的責任。同時他為了不讓太太再受生兒育女的痛苦，所以決定去做結紥手術。

結紥男星︱張兆志

以上的男星都是當了爸爸後，才決定做結紥手術，但51歲的台灣男星張兆志卻因為怕做爸爸，所以一早已絕育，他曾與前妻有過6年婚姻，他表示還愛著對方，但因為雙方對生育沒有共識，最終在2023年決定離婚，他坦言：「她想生，但我對孩子始終都沒有那麼感興趣；我在35歲的時候就結紮了，而且是永恆的。」

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