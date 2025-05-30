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單親媽媽｜前晶女郎出席長子初中畢業禮　離婚後做豪門少奶曾供阿仔讀哈羅

育兒資訊

撰文： 艾維

發布時間： 1 小時前

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【晶女郎｜豪門生活｜美國移居】昔日「晶女郎」孟瑤於2020年自曝已與富二代周磊離婚，長子Dustin隨她生活。直至2022年9月，孟瑤無預警下宣布於美國誕下次子Austin，成為兩子之母。

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單親媽咪丨長子畢業感觸不已

孟瑤的大兒子Dustin轉眼間已經14歲，日前，她於社交平台上載兒子初中畢業禮的照片，並寫下感言：「恭喜Dustin，為你感到驕傲！看著你一步步成長，成為今天這麼了不起的人，讓人欣慰不已。你的努力值得讚賞，能夠從優秀的學校畢業，真是令人佩服！」

在畢業照中，孟瑤身穿碎花裙配以黃色Hermès手袋，凍齡有術的她絲毫不似42歲，至於14歲的Dustin身高已超過母親，暴風成長的他更顯敦厚，正如孟瑤所言從小擁有「發福企業家氣質」。

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單親媽咪丨學業投資不手軟

作為單親媽媽，孟瑤一向十分疼愛兒子，2021年，她曾分享長子小學畢業照，照片中可見Dustin身穿哈羅國際學校的校服，惟孟瑤未有透露兒子就讀香港或上海分校，根據香港哈羅學校的官網資料顯示，Years 1-5的學費高達港幣193,571元（分三期支付），足見她在孩子的教育上頗捨得投資。

前「晶女郎」孟瑤成為人母後淡出幕前。（取自instagram）

單親媽咪丨為大仔移居美國

談及移居美國的決定，孟瑤曾表示，主要是因為長子仍然年幼，不放心讓他獨自在外地留學，同時她希望前往荷里活進修演技，因而選擇定居美國。此外，長期的國際生活也讓她的英語能力有所提升。

14歲的Dustin對足球情有獨鍾，去年，孟瑤於IG透露，兒子所屬的校隊奪得CYO公開賽冠軍，她更貼出Dustin高舉獎盃的照片。

除了足球，Dustin亦是水球協會會員，積極參與體育活動，作為貼心母親，孟瑤曾清晨駕車送兒子前往比賽，她曾在微博寫道：「其實我已經累得快要吐血，感冒加上失眠，還要開很久的車。但我不想錯過他的成長，重要的時刻，我都要在場！」

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單親媽咪丨闊太生活盡顯

自成為母親後，孟瑤淡出演藝圈過著闊太生活，不時大晒名牌包包、打高爾夫球、乘遊艇出海以及跟朋友High Tea，甚至搭乘私人飛機外遊，生活十分奢華。

離婚後，她曾入住有「亞洲樓王」之稱、市值逾2億港元的西半山天匯，目前，她定居於美國加州富豪區馬里布，豪宅背山面海、擁超大花園與寬敞空間。至於新歡身份，孟瑤則未有透露，繼續保持低調。

相關報導：

【前晶女郎】孟瑤離婚3年美國秘密產子　送大仔讀哈羅生活富貴新歡身分成謎

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