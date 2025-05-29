食用安全丨內地教授稱「滾水淥碗筷」噁心激網上罵戰　實驗揭盅「滾水殺菌」真實數據

【滾水／淥碗筷／殺菌／汪中求】飲茶用「滾水淥碗筷」一向是廣東人文化，不過，近日內地一位自稱「11年茅台集團特聘顧問」的汪中求教授卻在社交平台上，表示對這種習慣感到「噁心」，言論一出隨即引起網民罵戰。事實上，過去曾有人以「滾水殺菌」作實驗，並揭盅真實殺菌效果。

綜合內地傳媒報道，中國管理學者汪中求近日在抖音影片中，批評廣東人於餐前用「滾水燙碗筷」。他於片中指內地餐飲企業統一使用經國家正規消毒部門消毒過的塑封碗筷，原本應可讓消費者放心，但事實卻是另一回事:

但現實不是這樣，我們去廣東很多地方用餐，經常需要把碗筷拿出來用開水燙洗，並且要把撕下的塑料紙和洗完的髒水倒到器皿內，這個場景非常糟糕。

這番言論隨即於網上引起軒然大波，不少網民紛紛反擊指，滾水淥碗筷是多年來廣東人約定俗成的餐前及衛生文化，認為可更讓人放心用餐；但亦有人認為以滾水淥碗筷數秒，根本難以有殺菌效果，反而可能造成二次污染。

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面對網民的責罵，汪中求後來再拍片澄清，指自己當日的言論只是為了引起社會關注，提高餐飲行業服務標準，不過卻有人「歪曲事實，斷張取義」，惡意剪接，引發矛盾。

最新影片:

即睇「熱水燙碗」殺菌數據結果

事實上，佛山消委會於2021年曾以「熱水燙碗」作能殺菌實驗，實驗結果顯示，當水溫為100℃，持續時間為30秒、10秒，菌落總數分別減少了 90%、80%左右；當水溫為80℃，時間為30秒、10秒時，菌落總數分別減少了50%、30%左右。由此可見，如果用沸水燙餐具並且保證持續30秒以上，那對去除餐具中的細菌是有明顯效果的。實驗結果亦表明，用熱水燙餐具對去除細菌有一定的效果，特別是沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等一些常見的食源性致病菌。

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