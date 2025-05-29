鍾嘉欣談伍允龍李蔓瑩｜鍾嘉欣首度講舊愛新戀情　5字回應伍允龍與李蔓瑩年齡相差13年

【伍允龍 / 李蔓瑩 / 鍾嘉欣】現年47歲的演員伍允龍日前被拍到與年輕他13歲的「宅男女神」李蔓瑩同遊主題樂園，之後一同現身紅館睇林峯演唱會。

伍允龍於昨日（5月28日）公開回覆傳媒認與李蔓瑩拍拖：「噚晚同我一齊出席演唱會嘅，係我女朋友Renee，亦都係較早前一齊去迪士尼玩嘅朋友，最近透過朋友介紹認識開始拍拖」。

伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情 成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋

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鍾嘉欣談伍允龍李蔓瑩｜大方送祝福

今日（29日），鍾嘉欣現身金鐘出席活動，有傳媒詢問她對舊愛伍允龍找到女朋友成功脫單，她表示自己也是剛剛才得知此消息，作為朋友會送上最大的祝福；而提及伍允龍與李蔓瑩年齡相差13歲時，鍾嘉欣則以5字回應：「鍾意就得啦」。

鍾嘉欣讚伍允龍與新女友很合襯，同時表示自己與對方已很久沒有聯絡。當被問會否將伍允龍敘舊，她「耍太極」表示今次回港時間很衝忙，連王君馨也沒時間見面，所以沒有與伍允龍敘舊。

伍允龍與鍾嘉欣於2007年展戀情，可是一直沒有公開拍拖，直到2015年二人分手，結束8年地下情。

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