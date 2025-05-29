  • 25°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鍾嘉欣談伍允龍李蔓瑩｜鍾嘉欣首度講舊愛新戀情　5字回應伍允龍與李蔓瑩年齡相差13年

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

鍾嘉欣談伍允龍與李蔓瑩戀情。

【伍允龍 / 李蔓瑩 / 鍾嘉欣】現年47歲的演員伍允龍日前被拍到與年輕他13歲的「宅男女神」李蔓瑩同遊主題樂園，之後一同現身紅館睇林峯演唱會。

伍允龍於昨日（5月28日）公開回覆傳媒認與李蔓瑩拍拖：「噚晚同我一齊出席演唱會嘅，係我女朋友Renee，亦都係較早前一齊去迪士尼玩嘅朋友，最近透過朋友介紹認識開始拍拖」。

伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋

點擊圖片放大
+27
+26

鍾嘉欣談伍允龍李蔓瑩｜大方送祝福

今日（29日），鍾嘉欣現身金鐘出席活動，有傳媒詢問她對舊愛伍允龍找到女朋友成功脫單，她表示自己也是剛剛才得知此消息，作為朋友會送上最大的祝福；而提及伍允龍與李蔓瑩年齡相差13歲時，鍾嘉欣則以5字回應：「鍾意就得啦」。

鍾嘉欣讚伍允龍與新女友很合襯，同時表示自己與對方已很久沒有聯絡。當被問會否將伍允龍敘舊，她「耍太極」表示今次回港時間很衝忙，連王君馨也沒時間見面，所以沒有與伍允龍敘舊。

伍允龍與鍾嘉欣於2007年展戀情，可是一直沒有公開拍拖，直到2015年二人分手，結束8年地下情。

點擊圖片放大
+8
+7

伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
媽媽重返職埸｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
16:09 2025/05/28
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見
10:28 2025/05/27
林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見
伍允龍新戀情｜伍允龍被揭疑脫單　怕醜認與異性同遊迪士尼主題樂園
20:31 2025/05/23
伍允龍新戀情｜伍允龍被揭疑脫單　怕醜認與異性同遊迪士尼主題樂園
九龍城寨之圍城丨伍允龍為教育學碩士文武雙全　當年與鍾嘉欣拍拖被大台棒打鴛鴦
10:10 2024/05/06
九龍城寨之圍城丨伍允龍為教育學碩士文武雙全　當年與鍾嘉欣拍拖被大台棒打鴛鴦
伍允龍愛睇動漫打機儲玩具　網民認證「王九」完全憑實力單身
15:01 2024/09/17
伍允龍愛睇動漫打機儲玩具　網民認證「王九」完全憑實力單身

你可能感興趣

伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
16:09 2025/05/28
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見
10:28 2025/05/27
林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見
伍允龍新戀情｜伍允龍被揭疑脫單　怕醜認與異性同遊迪士尼主題樂園
20:31 2025/05/23
伍允龍新戀情｜伍允龍被揭疑脫單　怕醜認與異性同遊迪士尼主題樂園
伍允龍 李蔓瑩 鍾嘉欣 娛樂人物職業 演員 拍拖 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

林芊妤懷第二胎︱Coffee懷孕BB染色體出問題　林芊妤哭成淚人盼奇蹟出現
林芊妤懷第二胎︱Coffee懷孕BB染色體出問題　林芊妤哭成淚人盼奇蹟出現
肺炎致命︱41歲女子早產孖女染肺炎 入ICU搶救26日不治離世　大女兒同感染肺炎亡
肺炎致命︱41歲女子早產孖女染肺炎 入ICU搶救26日不治離世　大女兒同感染肺炎亡
急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
單文柔患病︱陳展鵬太太自揭受頑疾纏身　單文柔眼睛發炎臉部頸部腫脹：斷斷續續持續很久
單文柔患病︱陳展鵬太太自揭受頑疾纏身　單文柔眼睛發炎臉部頸部腫脹：斷斷續續持續很久
怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月　公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心
怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月　公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心