AI代理｜企業熱衷「打世界盃」　招聘易陷法規陷阱　AI代理助破解

近年企業爭相「打世界盃」，盼開拓海外市場，卻受法規複雜、人才競爭與財務挑戰阻礙。專家指出，AI代理成為關鍵夥伴，透過自動化、動態適應、數據洞察等，可助企業快速立足兼保持競爭力。

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企業開拓海外市場是追求增長、分散風險和提升競爭力的必經之路，受到新興市場機遇、技術進步和政策支持的推動，這一策略已成為現今企業生存與長期成長的關鍵一環。

惟當前變幻莫測的環境，企業在準備打世界盃的途中，少不免會遇上不同的挑戰，尤其是「人」的管理上。Workday大中華區總經理湛致遠提到，從企業客戶回饋得悉，他們現時盼能在人才競爭激烈的情況下，以更快的速度在各地吸引頂尖人才，「畢竟要在海外開拓業務，人是最重要的一環。」

▲ Workday大中華區總經理湛致遠提到，AI代理不僅是工具而已，更是提升人類效能的智能夥伴。（曾曉汶攝）

惟可惜，全球化招聘需應對多國勞動法、稅務規定和私隱要求等，頻繁更新的法規讓人力資源疲於應對，稍有疏忽即可能面臨罰款；加上在技術人才短缺，企業必須快速篩選，一不留神可能就被搶走合適的人才。再者，更長遠的問題如遠程工作和跨國團隊需要HR管理跨時區的薪資、福利和文化差異，協調難度高。

湛致遠直言，AI代理不僅是工具而已，更是提升人類效能的智能夥伴，「只要好好應用，它絕對可以提供顯著的生產力效益。」舉例指，該企新一代「Illuminate Agents」AI代理就可以快速篩選簡歷、快速審閱合約、識別風險並生成合規報告、即時追蹤法規變化，自動調整招聘或財務流程，確保合規。

同時也能整合跨部門數據，從而協調薪資預算或福利分配，將行政工作自動化，讓HR可以專注策劃員工發展，滿足現代員工期望，他笑指：「現時職場匯聚不同時代的員工，從嬰兒潮世代、到Gen Z甚至Generation Alpha都很快要進入職場，要確保他們融洽相處，發揮跨世代勞動力潛力，HR當然應該花更多時間和心機在策略思考上，將反覆的工作交由AI處理是最好不過的事情。」他與Workday亞太區資訊科技總監Shan Moorthy也多次強調，AI代理是為提升人類生產力和決策能力的工具，而非完全淘汰人類。

▲ Workday亞太區資訊科技總監Shan Moorthy強調，AI代理是為提升人類生產力和決策能力的工具，而非完全淘汰人類。（曾曉汶攝）

Shan也提到，有組織向他透露，認為AI代理其實是為某些員工提供了一條出路，「傳統職涯路徑，其實是從個人貢獻者晉升為人員管理者。但有些不擅長處理人際關係的人，就會因不擅長處理人際關係，而永遠停留在個人貢獻者角色，無法晉升。」但如果現時他們只需管理沒有情感的AI代理，就無需處理衝突或個人情緒，他們可以就專注於發展事業。

不過，外界理所當然會擔心，如果在招聘和管理人員的流程採用AI代理，會否出現偏見（Bias）的情況。Shan就直言：「我們非常小心謹慎處理。」他提到，打造AI代理時，會明確制定框架、融入多元化招聘政策、根據組織目標持續調整權重等，確保AI代理決策100%可觀察，以最大程度減少AI代理決策中的潛在偏見。

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