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全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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全職爸爸｜做「湊仔公」面對冷言冷語被嘲食軟飯　全職爸爸捱過心理關口：見證子女成長是無價

【全職爸爸/育兒心得/夫妻關係】隨著女性經濟能力與學歷的提升，傳統「男主外、女主內」的家庭分工逐漸逆轉，社會上因而誕生不少全職爸爸。8年前，曾皿堅（Kenneth）和黃彥雋（Billy）毅然扛起「湊仔公」的責任。兩人接受訪問細訴育兒過程中的辛勞與自我懷疑，分工如何逆轉也好，兩位爸爸對家庭的愛始終如一。

Kenneth的8歲兒子與Billy的9歲女兒同讀港島區某小學，兩位爸爸因接送孩子而相識，閒聊間發現興趣相近而成為朋友，約8年前，他們因各自原因放棄原本的工作，專心照顧子女。

曾皿堅（Kenneth）和黃彥雋（Billy）接受訪問，細訴做全職爸爸的苦與樂。 (越玲瓏攝)

全職爸爸｜打入「媽咪圈」好容易？

Billy原本從事設計工作，家中聘請「姐姐」照顧女兒，然而，在女兒一歲時，家傭被辭退，他便肩負起湊女責任。他坦言：「現實來說，就是人工低些那個負責湊，即是我，因為太太人工高一點，加上我較有耐性，對小朋友幾有辦法。」

至於Kenneth的兒子原本由外母照顧，待外母「功成身退」後，夫妻決定不假手於傭人，加上身為視覺藝術工作者的他，能靈活安排時間來照顧女兒。

「幸運的是，太太的薪金足以支撐家庭，再加上我有少許收入，商討過後認為由我們照顧孩子會更好，譬如家傭忙於家務，就容易放縱孩子看電視，而我們則絕不允許。」

小編好奇兩個大男人如何打入「媽咪圈」，Kenneth笑言做不到，反而大讚Billy具親和力，Billy說：「我跟一班媽咪好易談得來，其實大家遇到的問題大同小異，說說煮飯和放假安排節目等話題。」

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    全職爸爸｜育兒生活的適應期

    起初接手全職湊女，Billy坦言需要適應期，他回憶道：「從前的我根本不用做家務，家裡連洗衣機也沒有。幸好媽媽花半年時間教我煮飯等，其實家務真的不易做。」Kenneth就打趣道：

    我們家中有部『婚姻和諧機』，就是洗碗碟機，每晚毋須爭拗誰負責洗碗，一起執恰放入機內就可以。

    不過為讓孩子肯吃飯，兩位暖男爸爸化身「廚神」，Kenneth花盡心思製作日式兒童餐，他笑言：「我自己愛吃的通常不會煮，外出食碗牛腩麵便算。」

    曾為愛女不足磅而煩惱的Billy，煮飯同樣要絞盡腦汁。他回憶道：「經常要帶她去健康院量體重，你自然會感到緊張，也不自覺迫她吃東西，漸漸她將吃飯與不開心劃上等號，都要花時間處理女兒情緒。」

    Kenneth跟Billy各自接子女放學。(越玲瓏攝)

    全職爸爸｜享受穩定的家庭生活

    接放學、做家務、教做功課及準備三餐，每天重覆著相同工序，有人覺得枯燥，Kenneth跟Billy卻享受這踏實的生活，親子關係亦比前親密，Kenneth說：

    每天切菜、煮飯的時候，我感覺個人好「定」，這些都是為了養育孩子而做的事。直到現在，我和他一起看書時，他依然喜歡坐在我前面，覺得自己仍然是他最好的朋友，始終多年後他有自己的朋友圈。

    在旁的Billy大感認同：

    這麼穩定的生活節奏，對我而言是幾好，女兒至今都黏著我，是因為這幾年我們累積的感情是很好，或許生活穩定，孩子的情緒也相對穩定，家庭氛圍亦更好。

    全職爸爸｜「花老婆錢」的心理關口

    男性失去家庭財政大權或會沒有「話事權」，Kenneth卻不認同：「我跟太太有商有量，不會覺得她賺錢，份收入就是她，這是家庭的資源。」不過個人收入減少，難免要減低購物欲，Billy坦言手提電腦用了10年，他說：「反而讓我學懂知足，電腦夠用就好了，以前打工會追求新款，現在心思放在其他事上。」

    隨著工種轉變及女性學歷的提升，全職爸爸為新趨勢，但男士始終有自尊心，「花老婆錢」仍是一道心理關口，Kenneth也曾一度迷失。

    他說：「人家會如何看待我呢？但我覺得要做自己，其他人或受原生家庭觀念的影響，但我覺得這是我家最好的合作方案，我跟太太是Partner，她很喜歡出外工作，你讓她天天在家煮飯，她會受不了，疫情時候也嘗試過，我發覺自己勝任一點。」

    對家庭的付出，不能只以金錢作衡量，Kenneth說：

    社會經常用金錢去量度貢獻，我反而覺得願意花時間陪伴孩子，這才是愛。買個玩具回家，你肯不肯陪小朋友玩十小時呢？那個才是愛，兒子喜愛玩爆旋陀螺，我就天天跟他爆。

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    全職爸爸｜被嘲「食軟飯」一笑置之

    Billy認識不少全職爸爸遭到冷言嘲諷，他說：「我跟不少爸爸聊過天，其實『媽媽』都好支持他做全職爸爸，只是一些不知名的人，令他頂不住閒言閒語而放棄做全職爸爸。」

    原來Billy曾被嘲「食軟飯」，他續說：「我相信他們被人話得太多，說你『無鬼用』、『食軟飯』，其實我都被人話過，不過我就沒所謂。（甚麼令你不放棄？）我很清楚自己在做甚麼，有人這樣說，笑笑便算。」

    Kenneth希望社會能以欣賞的角度看待他們，而Billy也附和道：「全職爸爸或媽媽最討厭聽到別人說：『你有啲咩做啫？』其實有很多事情要做，只是你未曾做過吧。」

    曾皿堅（Kenneth）和黃彥雋（Billy）接受訪問，細訴做全職爸爸的苦與樂。 (越玲瓏攝)

    全職爸爸｜感激太太的支持

    正如Billy所言，全職照顧者不易做，適量的MeTime有助舒緩他們壓力，而兩人的太太亦很體諒，適時會作出「補位」。

    Billy說：「太太知我辛苦，就會星期六帶女兒外出玩玩，然後對我說：『你自己放個假，喜愛去那裡就去，晚上再一起吃飯。」

    有音樂就開心的Kenneth閒時愛夾Band，他說：「太太很看重我的興趣，某時候兒子要面對好多功課，太太返到家見我跟兒子已『角力』過，看我整個人已經散了，情緒上快要爆炸，她便會說『你休息下先等我來啦』，這已是最大的支持。」

    全職爸爸｜見證孩子成長是無價

    此外足夠的溝通亦有助婚姻和譜，Kenneth說：「將你的需要和想法告訴對方，別只管互相責備，從前嗌交是因為說了傷害的說話，現在要多表達自己的需要，所以我不時會說『老婆，你返工都好辛苦』，而她亦說：『你湊仔都辛苦』，這些要說出口，要認知大家為個家付出不少，無論返工抑或湊仔那個。」

    對於一些考慮加入「全職爸爸」行列的男士，兩位過來人又有何意見，Billy即說：「如果生女的話，爸爸不想湊也很難，因為女兒很窩心，爸爸一定會死心塌地。」

    Kenneth深明全職湊仔總有孤單之時，他說：「除了開心事，都會有『我響度做緊咩？』的迷惘位，但見證子女成長是無價，孩子只會黏著你十年，之後剩下你跟太太過世，好好珍惜這段日子。」

    場地：ARF Cafe、Knock knock 覺閣

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