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立法會｜時隔兩年再嗌主席作「主人」　洪雯尷尬將錯就錯：「大家笑一笑也不錯」

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

兩年前，兩位選委界議員梁美芬、洪雯，先後誤稱立法會主席和代主席為「主人」。兩年後的今日，洪雯再度口誤，不過今次就未有如上次一般，快快改口，而是略顯尷尬地將錯就錯。

對於再度口誤，洪雯說：「口誤小事情，大家笑一笑，也不錯。」又希望大家留意她的發言內容。

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立法會今日討論「檢討小販管理政策，激活地區經濟」議員議案，洪雯發言後循例想講一句「主席，本人謹此陳詞。」但不慎再說成「主人」，洪雯停頓片刻，不過未有改口，不是第一次被稱作「主人」的立法會主席梁君彥表情淡定，直接點出下一位發言議員的姓名。

翻查資料，2023年7月13日的立法會大會上，洪雯發言完畢後，亦出現口誤一幕，坐在主席台上的代主席李慧琼聞言忍笑，笑請下一位議員發言。

梁美芬亦曾稱主席作「主人」  辯稱主人帶有主席含義

同年6月，梁美芬亦試過口快快，誤稱立法會主席做「主人」，引網民熱議，梁美芬當時回應話，相關口誤只是小事一則，不值一提，「完全唔值得討論一秒鐘。」她又說，有些古書中的「主人」帶有「主席」含義，着有空關注事件的人自行找書查閱。

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