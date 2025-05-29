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中山美穗遺產｜中山美穗21歲兒子1原因放棄繼承巨額遺產　恐由斷絕來往母親接手財富

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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有傳中山美穗21歲兒子放棄繼承媽媽的巨額遺產！

【日劇女王/中山美穗/情書】日本女星中山美穗因主演經典電影《情書》而紅遍港日，她於去年12月被發現陳屍東京家中，終年54歲，噩耗震驚海內外。近日有傳中山美穗留下巨額遺產，但現年21歲的兒子卻無意繼承，因此遺產將落在已斷絕來往多年的媽媽手上！

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中山美穗遺產｜兒子無意繼承遺產

中山美穗生前與作家前夫辻仁成育有一名兒子，現年21歲，兒子和前夫長年居住法國巴黎。據日媒報道，中山美穗的友人爆料，她的兒子似乎已經放棄財產繼承權，因她與辻仁成離婚後，兒子一直跟爸爸生活，並且已經斷絕與中山美穗來往，因此無意繼承遺產。

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不過在中山美穗遺體火化前，負責葬禮的妹妹中山忍強烈爭取下，兒子曾回日本與母親見「最後一面」。根據法界人士分析，以中山美穗的情況，如果兒子放棄繼承，那麼所有遺產將由亡者的母親繼承。但其實中山美穗兩姊妹與媽媽的關係疏離，中山美穗的著作《因為有一個溫柔的錯誤》曾提及，母親在生下妹妹中山忍後，便與生父分開，姊妹倆一度被寄養在親戚或奶奶家，當年決定進演藝圈，就是因為想為媽媽蓋一棟房子。

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中山美穗遺產｜與媽媽關係現裂痕斷交多年

中山美穗曾設立個人公司，管理權全交給母親，但2002年與辻仁成結婚、移居巴黎後，與媽媽的關係出現裂痕。原因是中山美穗發現，公司的餘額越來越少，於是決定不再將資金管理交由母親，2012年關閉該公司，又成立新公司並擔任公司代表，胞妹中山忍擔任董事，從此與媽媽斷絕往來，但中山美穗的媽媽去年也有出席女兒葬禮，並當場淚崩。

至於中山美穗留下的遺產有多少？友人透露她生前住在朋友位於東京的公寓，因為對房地產投資並不感興趣，因此幾乎沒有土地等固定資產，具體來說遺產是一些存款、珠寶、手錶等貴重物品，以及舞台裝衣服等。此外，她曾擔任過歌詞創作，歌曲的年收入可能達數百萬日幣。

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