腦腫瘤｜蔡一傑開刀除腦瘤後首度公開現身　消瘦露面精神佳

【蔡一傑／腦腫瘤／手術／治療】日本殿堂級歌手中村雅俊近日來港舉辦出道50週年演唱會，現年58歲的「草蜢」成員蔡一傑自去年底公開患腦瘤後，罕有公開場合露面，並於社交平台上分享與偶像中村雅俊的合照。蔡一傑雖然面容消瘦了些，但仍精神奕奕。

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現年58歲的蔡一傑日前在社交平台分享，與偶像日本殿堂級歌手中村雅俊的合照。他寫道：

中村雅俊先生可以見證你50周年的演唱會實在太感動了，想一想小學的時候時常看你的電視劇和聽你的歌曲一眨眼已經是很久的事，不經不覺自己也入行40年了，時間過得真快，沒有你們也沒有我們，沒有我們也沒有他們、我們大家一起繼續努力！

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蔡一傑自去年底公開患腦瘤後，甚少在公開場合露面。照片可見，戴帽現身的蔡一傑雖然臉頰凹陷，看來消瘦不少，但依然精神奕奕，滿面笑容。去年10月，蔡一傑接受腦瘤切除手術，術後更分享數張頭頂U型疤痕的照片，令人心驚，但他一直保持積極態度，經常做運動鍛練體格。

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腦腫瘤｜蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤

蔡一傑去年10月於社交平台表示，他自己剛完成切除腦部腫瘤手術，而且手術非常順利，並非常多謝他的家人、草猛另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。

在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護.....多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩。

其胞兄蔡一智曾出席活動時提及蔡一傑的情況，他坦言對方是在去年9月草蜢的三藩市演唱會前發現腫瘤，並隨即接受手術，該場演唱會臨時變成三缺一，大會宣布蔡一傑因健康理由缺陣，他作為家人亦感到非常擔心。

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腦腫瘤｜腦腫瘤3大種類

本港神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問時指出，常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他表示，即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

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腦腫瘤｜腦腫瘤常見治療

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