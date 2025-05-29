旅行產品｜Momax再推旅行電子新產品　Find My系列添防盜警報器　205W GaN旅行充電器同步登場

本地數碼電子產品品牌Momax近年積極推出與旅行相關的科技產品。今（29日）又有新成員登場！Momax宣布，推出兩款新產品，分別是205W GaN 7-USB及雙AC接口旅行插頭，以及Find My系列新產品PinBuzz防盜警報器。

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Momax提到，最新的205W GaN 7-USB及雙AC接口旅行充電器，除了具備205W大功率輸出，更配備7個USB接口及雙AC插頭設計，同時具備智能動態功率分配系統，可同時為兩部PC及多部移動設備提供快充。

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至於同步登場的PinBuzz防盜警報器，是Find My系列的第11款產品，集成100dB高分貝警報與Apple Find My定位。產品配備專利振動感應技術，能在檢測到異常移動時自動觸發警報。Momax表示，旅行可以把警報器放在防盜鎖或門柄上，若有人嘗試破門而入，警報器從門柄跌落時就會發出警報；此外，如果遇到潛在危險時，亦可以把警報器的上方拉起，蜂鳴器就會發出高分貝警報。而當然，其作為Find My系列的產品，亦具備Apple官方認證的定位系統，能夠做到±3米的實時追蹤。

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售價方面，205W GaN 7-USB及雙AC接口旅行充電器為$749，即日起可在Momax官網預訂，7月底發貨。而PinBuzz防盜警報器售價則為$149，同樣即日起可在Momax官網預訂，6月初發貨。

同場加映 Momax尿袋防火防護袋示範

除了公布上述的新產品，Momax也就早前推出、專為流動電源而設的「1-World Airliner防火防護袋」進行示範。工作人員嘗試以火機燃燒這個採用通過英國BS 476-7標準的專業防火材料製作，有效阻隔高溫與火源的絕緣保護包，若持續燒超過1分鐘，可看到防護包內會出現只有一點點燒焦的情況，但只要用市面上的普通紙巾一擦，即可抹走燒焦的範圍。

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