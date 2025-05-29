染色體異常｜如何檢測染色體異常？　胎兒出現T13、18、21異常恐致嚴重缺陷

【林芊妤懷二胎/懷孕/染色體異常/13號染色體/巴陶氏綜合症】林芊妤（Coffee）相隔6年喜懷二胎，但驗血報告發現BB 13號染色體（巴陶氏綜合症）異常，壓力爆發當場哭成淚人。究竟染色體是甚麼？如何檢測染色體異常？一文全面了解成因、影響與篩查方法。

▲ 非侵入性產前基因檢測（NIPT）。（istock圖）

染色體異常｜染色體是甚麼？

染色體是細胞內承載遺傳信息的結構，由DNA和蛋白質組成，負責儲存和傳遞遺傳信息。人類細胞通常擁有46條染色體，分為23對，其中一半來自母親，另一半來自父親。在細胞分裂時，染色體會複製並分配到新細胞中，確保遺傳信息的完整性。性染色體決定個體的性別：女性擁有兩條X染色體（XX），男性則有一條X和一條Y染色體（XY）。通過分析染色體數量和性染色體組合，我們可以判斷胎兒性別及潛在的遺傳問題。

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染色體異常｜為甚麼會出現染色體異常？

染色體異常是指染色體在數量或結構上的不正常，可能由以下原因引起：

數量異常： 在細胞分裂過程中，染色體未正確分配，導致多一條或少一條染色體。例如，唐氏症（21三體）是由於21號染色體多出一條，導致智力障礙和先天性心臟病等問題。

在細胞分裂過程中，染色體未正確分配，導致多一條或少一條染色體。例如，唐氏症（21三體）是由於21號染色體多出一條，導致智力障礙和先天性心臟病等問題。 結構異常： 染色體片段可能發生缺失、重複、倒位或易位。例如，平衡易位可能不影響父母健康，但會增加胚胎異常的風險。

染色體片段可能發生缺失、重複、倒位或易位。例如，平衡易位可能不影響父母健康，但會增加胚胎異常的風險。 隨機錯誤： 大多數染色體異常是隨機發生的，尤其在卵子或精子形成過程中。

大多數染色體異常是隨機發生的，尤其在卵子或精子形成過程中。 外界因素：某些化學物質、輻射或藥物可能增加染色體異常的風險。

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染色體異常｜染色體異常病徵

唐氏綜合症、愛德華氏綜合症、巴陶氏綜合症，都是染色體異常疾病︰

染色體疾病 病徵可能包括 T21 唐氏綜合症 先天性心臟或器官缺陷、聽力或視力問題及智力障礙 T18 愛德華氏綜合症 先天性心臟或大腦或器官嚴重缺陷及嚴重智力障礙；嬰兒較少能存活1年以上 T13 巴陶氏綜合症 多種先天性嚴重缺陷及嚴重智力障礙；嬰兒較少能存活1年以上

染色體異常｜或對生育造成影響

染色體異常可能對生育造成多方面的不良影響，包括：

反覆流產： 異常染色體的胚胎難以正常發育，常導致早期流產。

異常染色體的胚胎難以正常發育，常導致早期流產。 死胎或新生兒死亡： 嚴重的染色體異常可能導致胎兒無法存活。

嚴重的染色體異常可能導致胎兒無法存活。 先天性畸形： 如唐氏症（T21）、愛德華氏症（T18）或巴陶氏症（T13），可能導致嚴重發育缺陷。

如唐氏症（T21）、愛德華氏症（T18）或巴陶氏症（T13），可能導致嚴重發育缺陷。 遺傳病：如性染色體異常（如特納症或克氏症）可能影響生殖能力或健康。

染色體異常｜高齡產婦增風險

孕婦年齡： 35歲以上孕婦的卵子發生染色體異常的機率較高，尤其是唐氏症的風險隨年齡增長顯著增加。例如：35歲孕婦生唐氏症胎兒的機率約為1/350，而40歲時則升至1/100。

35歲以上孕婦的卵子發生染色體異常的機率較高，尤其是唐氏症的風險隨年齡增長顯著增加。例如：35歲孕婦生唐氏症胎兒的機率約為1/350，而40歲時則升至1/100。 家族遺傳史： 若家族中有染色體異常或遺傳病的病史，風險會增加。

若家族中有染色體異常或遺傳病的病史，風險會增加。 環境因素：長期暴露於輻射、有害化學物質或某些藥物可能影響染色體的穩定性。據統計，香港女性中約1%至2%可能攜帶染色體異常，需特別關注。

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染色體異常｜篩查與檢測方法

為了及早發現染色體異常，現代醫學提供了多種篩查和診斷方法：

孕前篩查 遺傳病篩查 檢查父母是否攜帶遺傳病基因，如地中海貧血。 染色體核型分析 通過抽血檢查父母的染色體結構，適合有反覆流產或家族病史的夫婦。 孕期篩查 非侵入性產前基因檢測（NIPT） 從懷孕10週起，通過抽取孕婦周邊血液分析胎兒游離DNA，篩查21、18、13號染色體異常，準確率高達99%，無流產風險。 第一孕期篩查（11-13週） 結合超聲波（測量胎兒頸部透明層厚度）和血液檢查，評估唐氏症等風險。 母血清篩查（15-20週） 檢測血液中甲胎蛋白（AFP）等指標，篩查染色體異常和神經管缺陷。 診斷性檢查 羊膜穿刺術（15-20週） 抽取羊水分析胎兒染色體，流產風險約0.5-1%。 絨毛膜取樣（CVS）（11-13週） 從胎盤取樣，流產風險約1-2%。 染色體微陣列分析（CMA） 檢測微缺失或微重複，適用於異常超聲波結果的胎兒。

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染色體異常｜非侵入性產前基因檢測（NIPT）

香港公立醫院會為所有本地孕婦提供「風險評估的一站式診所」(OSCAR)，作為唐氏綜合症的產前篩查測試，包括血液測試和超聲波檢查。而在私營診所，現時常見的篩檢包括SafeT21及NIFTY Pro，其他品牌還包括Panorama、Verifi、Harmony、PreneticsV等，均基於類似的高通量DNA測序技術，檢測範圍和準確度相近。SafeT21及NIFTY Pro兩者都是針對胎兒染色體異常的無創性產前檢測（NIPT），通過分析母親血漿裹的DNA分子，以確定是否存在過量的第21號染色體的DNA分子。

由於檢查屬於非侵入性，因此兩項檢測的流產機率均為0%。但這兩個檢測在某些方面存在差異，以下是這兩者的主要分別：

項目 敏兒安T21（SafeT21 Express） NIFTY（含NIFTY Pro） 檢測範圍 主要針對唐氏綜合症（Down syndrome，T21）的風險評估。共可檢測105項微缺失或微重複疾病及4項性染色體相關疾病，如愛德華氏綜合症（T18）和帕特森-格林綜合症（T13）等。 全面檢測多種染色體異常，包括唐氏綜合症、愛德華氏綜合症（T18）和帕特森-格林綜合症（T13）但，共84項染色體微缺失及微重複疾病。 準確度約 約99% 超過99%，準確度極高 檢測時間 孕婦懷孕10週以上即可檢測 孕婦懷孕10週以上即可檢測 檢測方式 抽取孕婦血液分析胎兒游離DNA 通過分析孕婦血液中的胎兒游離DNA進行檢測，技術上和SafeT21檢查相似 報告時間 最快5天 約7個工作日 服務提供者 例如香港中文大學研發的T21檢測 多家私家診所及檢測中心提供，如華大基因BGI的NIFTY Pro

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