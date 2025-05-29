  • 25°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

染色體異常｜如何檢測染色體異常？　胎兒出現T13、18、21異常恐致嚴重缺陷

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【林芊妤懷二胎/懷孕/染色體異常/13號染色體/巴陶氏綜合症】林芊妤（Coffee）相隔6年喜懷二胎，但驗血報告發現BB 13號染色體（巴陶氏綜合症）異常，壓力爆發當場哭成淚人。究竟染色體是甚麼？如何檢測染色體異常？一文全面了解成因、影響與篩查方法。

非侵入性產前基因檢測（NIPT）。（istock圖）

染色體異常｜染色體是甚麼？

染色體是細胞內承載遺傳信息的結構，由DNA和蛋白質組成，負責儲存和傳遞遺傳信息。人類細胞通常擁有46條染色體，分為23對，其中一半來自母親，另一半來自父親。在細胞分裂時，染色體會複製並分配到新細胞中，確保遺傳信息的完整性。性染色體決定個體的性別：女性擁有兩條X染色體（XX），男性則有一條X和一條Y染色體（XY）。通過分析染色體數量和性染色體組合，我們可以判斷胎兒性別及潛在的遺傳問題。

最新影片︰

童學園
開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

染色體異常｜為甚麼會出現染色體異常？

染色體異常是指染色體在數量或結構上的不正常，可能由以下原因引起：

  • 數量異常：在細胞分裂過程中，染色體未正確分配，導致多一條或少一條染色體。例如，唐氏症（21三體）是由於21號染色體多出一條，導致智力障礙和先天性心臟病等問題。
  • 結構異常：染色體片段可能發生缺失、重複、倒位或易位。例如，平衡易位可能不影響父母健康，但會增加胚胎異常的風險。
  • 隨機錯誤：大多數染色體異常是隨機發生的，尤其在卵子或精子形成過程中。
  • 外界因素：某些化學物質、輻射或藥物可能增加染色體異常的風險。

點擊放

點擊圖片放大

染色體異常｜染色體異常病徵

唐氏綜合症、愛德華氏綜合症、巴陶氏綜合症，都是染色體異常疾病︰

染色體疾病病徵可能包括
T21 唐氏綜合症先天性心臟或器官缺陷、聽力或視力問題及智力障礙
T18 愛德華氏綜合症先天性心臟或大腦或器官嚴重缺陷及嚴重智力障礙；嬰兒較少能存活1年以上
T13 巴陶氏綜合症多種先天性嚴重缺陷及嚴重智力障礙；嬰兒較少能存活1年以上

染色體異常｜或對生育造成影響

染色體異常可能對生育造成多方面的不良影響，包括：

  • 反覆流產：異常染色體的胚胎難以正常發育，常導致早期流產。
  • 死胎或新生兒死亡：嚴重的染色體異常可能導致胎兒無法存活。
  • 先天性畸形：如唐氏症（T21）、愛德華氏症（T18）或巴陶氏症（T13），可能導致嚴重發育缺陷。
  • 遺傳病：如性染色體異常（如特納症或克氏症）可能影響生殖能力或健康。

染色體異常｜高齡產婦增風險

  • 孕婦年齡：35歲以上孕婦的卵子發生染色體異常的機率較高，尤其是唐氏症的風險隨年齡增長顯著增加。例如：35歲孕婦生唐氏症胎兒的機率約為1/350，而40歲時則升至1/100。
  • 家族遺傳史：若家族中有染色體異常或遺傳病的病史，風險會增加。
  • 環境因素：長期暴露於輻射、有害化學物質或某些藥物可能影響染色體的穩定性。據統計，香港女性中約1%至2%可能攜帶染色體異常，需特別關注。
點擊圖片放大
+15
+14

染色體異常｜篩查與檢測方法

為了及早發現染色體異常，現代醫學提供了多種篩查和診斷方法：

孕前篩查遺傳病篩查檢查父母是否攜帶遺傳病基因，如地中海貧血。
 染色體核型分析通過抽血檢查父母的染色體結構，適合有反覆流產或家族病史的夫婦。
孕期篩查非侵入性產前基因檢測（NIPT）從懷孕10週起，通過抽取孕婦周邊血液分析胎兒游離DNA，篩查21、18、13號染色體異常，準確率高達99%，無流產風險。
第一孕期篩查（11-13週）結合超聲波（測量胎兒頸部透明層厚度）和血液檢查，評估唐氏症等風險。
母血清篩查（15-20週）檢測血液中甲胎蛋白（AFP）等指標，篩查染色體異常和神經管缺陷。
診斷性檢查羊膜穿刺術（15-20週）抽取羊水分析胎兒染色體，流產風險約0.5-1%。
絨毛膜取樣（CVS）（11-13週）從胎盤取樣，流產風險約1-2%。
染色體微陣列分析（CMA）檢測微缺失或微重複，適用於異常超聲波結果的胎兒。
點擊圖片放大
+7
+6

染色體異常｜非侵入性產前基因檢測（NIPT）

香港公立醫院會為所有本地孕婦提供「風險評估的一站式診所」(OSCAR)，作為唐氏綜合症的產前篩查測試，包括血液測試和超聲波檢查。而在私營診所，現時常見的篩檢包括SafeT21及NIFTY Pro，其他品牌還包括Panorama、Verifi、Harmony、PreneticsV等，均基於類似的高通量DNA測序技術，檢測範圍和準確度相近。SafeT21及NIFTY Pro兩者都是針對胎兒染色體異常的無創性產前檢測（NIPT），通過分析母親血漿裹的DNA分子，以確定是否存在過量的第21號染色體的DNA分子。

由於檢查屬於非侵入性，因此兩項檢測的流產機率均為0%。但這兩個檢測在某些方面存在差異，以下是這兩者的主要分別：

項目敏兒安T21（SafeT21 Express）NIFTY（含NIFTY Pro）
檢測範圍主要針對唐氏綜合症（Down syndrome，T21）的風險評估。共可檢測105項微缺失或微重複疾病及4項性染色體相關疾病，如愛德華氏綜合症（T18）和帕特森-格林綜合症（T13）等。全面檢測多種染色體異常，包括唐氏綜合症、愛德華氏綜合症（T18）和帕特森-格林綜合症（T13）但，共84項染色體微缺失及微重複疾病。
準確度約約99%超過99%，準確度極高
檢測時間孕婦懷孕10週以上即可檢測孕婦懷孕10週以上即可檢測
檢測方式抽取孕婦血液分析胎兒游離DNA通過分析孕婦血液中的胎兒游離DNA進行檢測，技術上和SafeT21檢查相似
報告時間最快5天約7個工作日
服務提供者例如香港中文大學研發的T21檢測多家私家診所及檢測中心提供，如華大基因BGI的NIFTY Pro

更多相關內容︰

染色體異常｜Coffee相隔6年喜懷二胎　驗血發現BB染色體異常當場爆喊︰未確定能否順利出世

求子辛酸︱移日網紅大J愛妻6次試管嬰兒失敗　擲30萬美金赴美找代母產子

超高齡產婦｜58歲陳麗麗人工受孕獲讚卵子靚　黃澤鋒夫婦亮相無綫新聞：我們所有事已規劃

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
10:57 2025/05/02
懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆
10:59 2025/05/06
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆
謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會　20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈
19:08 2025/05/06
謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會　20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈
超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究
19:55 2025/05/06
超高齡產婦｜58歲陳麗麗赴台人工受孕盡地一煲終佗B　黃澤鋒護高齡妻：有助日後醫學研究
超高齡產婦｜58歲陳麗麗人工受孕獲讚卵子靚　黃澤鋒夫婦亮相無綫新聞：我們所有事已規劃
14:36 2025/05/09
超高齡產婦｜58歲陳麗麗人工受孕獲讚卵子靚　黃澤鋒夫婦亮相無綫新聞：我們所有事已規劃
新手媽媽｜麥明詩慶祝首個母親節　晒最新全家福B仔側面曝光
19:53 2025/05/12
新手媽媽｜麥明詩慶祝首個母親節　晒最新全家福B仔側面曝光

你可能感興趣

懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
10:57 2025/05/02
懷孕疑雲︱葉萱最新遮肚近照曝光孕味濃　結婚2個月傳火速造人成功方力申咁回應
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆
10:59 2025/05/06
超高齡產婦｜58歲高齡太太走出小產陰霾懷二胎　黃澤鋒感恩上天賜100分老婆
謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會　20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈
19:08 2025/05/06
謝霆鋒兄妹｜謝婷婷懷二胎缺席謝霆鋒演唱會　20幾歲回流返港與哥哥同住孖鋪瞓無傾偈
懷孕 林芊妤 新手爸媽 兒童健康 先天性心臟病 超聲波 遺傳病 唐氏綜合症

最高瀏覽

林芊妤懷第二胎︱Coffee懷孕BB染色體出問題　林芊妤哭成淚人盼奇蹟出現
林芊妤懷第二胎︱Coffee懷孕BB染色體出問題　林芊妤哭成淚人盼奇蹟出現
肺炎致命︱41歲女子早產孖女染肺炎 入ICU搶救26日不治離世　大女兒同感染肺炎亡
肺炎致命︱41歲女子早產孖女染肺炎 入ICU搶救26日不治離世　大女兒同感染肺炎亡
急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
單文柔患病︱陳展鵬太太自揭受頑疾纏身　單文柔眼睛發炎臉部頸部腫脹：斷斷續續持續很久
單文柔患病︱陳展鵬太太自揭受頑疾纏身　單文柔眼睛發炎臉部頸部腫脹：斷斷續續持續很久
怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月　公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心
怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月　公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心