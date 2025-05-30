高齡司機婆婆｜88歲新潮橙髮婆婆做小巴司機　每周開工4日與乘客精靈對話引關注

【高齡小巴司機 / 小巴 / 橙髮婆婆】到達一定年齡後，大多數人會選擇退休養老，然而近日有1名已經88歲高齡仍在做小巴司機的的潮流橙髮婆婆，憑與乘客精靈風趣的對話引起不少網民關注。

1名內地男子日前在抖音上傳影片，指日前來港乘搭小巴遇到這位婆婆司機，他感嘆「現在有90歲了？」，大讚她「老師傅駕公交車」；翻看過往影片，原來男子與司機1年前便相識，兩人風趣聊談引起網民關注，有人猜測婆婆可能是「全港年紀最大的女司機」。

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樓主日前來港乘搭小巴，遇到橙髮婆婆司機，他表示「現在有90歲了？」，婆婆這笑著回應「差唔多」；翻看樓主過往影片發現，原來早在去年他乘小巴時便為婆婆拍攝過幾段影片。樓主稱有幾次來港特意想要搭婆婆的小巴，卻沒能遇見，閒聊間，婆婆表示自己逢星期一至三休息。

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等客期間婆婆還展示了自己的身份證和駕駛執照，可見她出生於1937年，今年過了生日後就已經88歲，而車牌直至明年才到期，她稱自己已經駕駛小巴約60年；只見她精神面貌尚佳，當被指其駕駛車速過快時，她笑言「你行得慢，（後方車輛）催到你命都無……（後方車輛司機）鬧你『返去湊仔啦』」。

樓主詢問婆婆的有何長壽秘訣時，她精靈回答道「無秘訣，食又無啖好食，做到隻積咁」，還強調「做嘢做開先得」、「人好賤格，一唔做就退化，同呢個社會脫節就退化，唔關後生、老嘅問題」。

高齡司機婆婆｜網民：阿婆個頭同講嘢都好潮！

「88歲潮流橙髮婆婆揸小巴」引起網民熱議，紛紛留言「勞模」、「90歲身體還這麼硬朗，厲害」、「阿婆個頭同講嘢都好潮」、「看這位老人還在奮鬥、自食其力，佩服」、「為什麼高壽，因為普遍心態好、心態好」、「80幾歲有氣有力，咪返工當打發時間」。

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