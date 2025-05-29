澳門派錢收緊｜豁免大灣區工作惟不包香港　澳門議員料想撇除擁澳門身份證港人

澳門派現金派了18年，今年首度增條件，增去年必需要逗澳最少183日，在大灣區城市工作可獲豁免，但不包香港。有澳門議員料，是想撇除擁澳門身份證的香港人，但沒有劃分開在港工作的土生澳門人。

澳門政府今日公布，今年派現金，永久居民1萬澳門元，非永久居民6000澳門元，增去年必須要逗留在澳門最少183日的領取條件。不過，八類情況可視為身處澳門，包括就讀認可的高教課程、年滿65歲居於內地、履行公務、負擔居於澳門家庭成員主要生活費而在外地工作、居於橫琴合作區工作或就讀、在大灣區內地城市工作等。換言之，不包括在香港工作。

澳門行政法務司司長張永春說，2008年提出派錢計劃時正值金融海嘯，政府初衷是幫助市民免受龐大的經濟及通脹壓力，以及分享經濟發展成果。他指，新增條件可以把公帑精準用於身處澳門、感受到澳門經濟環境的居民，再由居民在澳門消費，促進社區經濟發展。他續稱，相信無意外的情況下，明年都會延續同樣條件要求。

▲ 澳門直選立法會議員林宇滔。(林宇滔fb圖片)

為何大灣區城市中，獨是在香港工作不獲豁免，澳門直選立法會議員林宇滔向TOPick說，當局無解釋，但估計政府可能是想撇除，只是基於血緣等方面原因，擁澳門身份證的香港人，但沒有嘗試劃分開一些土生澳門在香港工作的人，「既然你鼓勵大灣區融合，去大灣區任何地方工作，包括香港，都應該有」，他認為「一係提供方法劃分，一係就不要限制。」

澳門特區政府在5月15日及16日舉行兩場面向社團的「完善現金分享制度意見徵集會」，經濟財政司司長戴建業及社會文化司司長柯嵐分別主持兩場會議，兩場共約六十位各界社團、機構及學者代表出席。

林宇滔批無公開諮詢 「假諮詢」衝擊政府誠信

林宇滔批評，一項市民最關心的民生政策，政府事前竟沒有公開諮詢，只曾舉行兩場向社團的閉門諮詢會，自己也不被諮詢。他認為，當局用「假諮詢」方式去處理，是對其誠信最大的衝擊，對社會的穩定與和諧沒有好處。他說，昨天收到數以十計的居民反應，絕大多數是負面。

澳門2024年度向約74萬人派錢，涉約73億澳門元。林宇滔說，當局無公布新措施能節省多少錢、行政費、在外地的澳門人數。他曾在2018年推算，當時在外地，包括工作、讀書的澳門人約13萬人，料現在較13萬多。

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