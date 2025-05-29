特首答問會｜李家超再公開肯定副司長統籌角色　讚一位副司長「默默耕耘」

今屆政府增設政務司、財政司及律政司副司長職位。行政長官李家超今日（29日）表示，討論設立該職位時立法會「不敢肯定能否真的發揮作用」，相信約三年時間內，大家能看到副司長統協調不同政策局、進行有效統籌，更特別讚財政司副司長黃偉綸「默默耕耘」，笑說「佢唔講嘅」。

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昨日行政長官答問會探討如何加快發展北部都會區，身兼行會成員的保險界議員陳健波提議為北都設立統一審批機構，加強部門協調。

李家超認同領導統籌的重要性，又指副司長在當中發揮很大作用。他憶述當年討論設立副司長一職時，「立法會不敢肯定能否真的發揮作用」，相信至今約三年，大家目睹了副司長的統籌作用，克服了同一件事涉及不同政策局、要走各部門程序的問題。

他又以「九龍城寨光影之旅」電影場景展為例，指副司長在當中發揮重要作用，其中黃偉綸負責轉移電影場景並重新搭建；另一位副司長，即政務司副司長卓永興，協助該項目增值與宣傳。

李家超表示，北部都會區已成立由他任主席的督導委員會，他願意聽取任何關於修改法例、以加速北都發展的建議。他又指法律修訂需立法會支持，冀各界同心協力推動北都發展。

特首上任一年已為副司長打抱不平

李家超不止一次公開肯定副司長的作用。他上任一周年接受傳媒訪問時，就曾為副司長「打抱不平」。他當時指，立法會有意見稱相關職位是「冗員」，非常不同意這種說法，因不少統籌工作均由副司長完成。

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