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TVB美女人妻主持︱43歲TVB主持學霸長子讀港大　文武雙全分別憑兩項運動入港隊

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

43歲TVB「旅遊達人」的學霸長子文武雙全，分別憑兩項運動入港隊。

【梁芷珮 / 潮什麼 / 旅遊達人】靚媽梁芷珮（Christy）與攝影師丈夫Kenneth拍住上拍「潮什麼」系列的旅遊節目成名，梁芷珮夫婦共育有兩子一女，他們更不時更帶同子女齊出埠一家拍節目，希望他們在旅遊之中學習世界各地文化，增廣見聞，實行「讀萬卷書不如行萬里路」。

雖然梁芷珮現年只43歲，因為她較早婚，她的子女今年年齡分別長子Brendan 20歲、次子Duncan 14歲、細女Kasey 12歲，當中長子現為港大學生。據悉當Brendan在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲34分，獲加拿大多倫多大學社會科學學系取錄，因為他最心儀港大新聞學學士課程，於是最終選擇入讀港大。

梁芷珮女兒︱靚媽梁芷珮餅印女兒將12歲　驚嘆阿女漸長大：幾時變得咁少女風

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TVB美女人妻主持︱學霸長子文武雙全

梁芷珮在昨日於個人IG分享在香港國際機場送長子Brendan機的照片，寫道：「20歲人仔，入過兩個運動嘅港隊，都好叻叻喇，golf已退役，而家興趣喺floor ball, 今日出發去比賽要加油啦！」可說文武雙全。

其實梁芷珮丈夫來自高爾夫球世家，除是是攝影師外也位高球教練，一家人常去打高爾夫球，而且本身好動的梁芷珮也常帶子女去跑步、行山等，子女從小培養良好運動胞，因此Brendan當年讀沙頭角的ICHK國際學校（International College Hong Kong）時，身為香港高爾夫球代表的他已享獎學金，十分叻仔。

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