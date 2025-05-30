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癌症殺手︱78歲羅家英自爆第4次患癌被判最多剩9年命　豁然面對：我一點都不怕

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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78歲羅家英自爆第4次患癌被判最多剩9年命　豁然面對：我一點都不怕

【羅家英／肝癌／前列腺癌／生死觀】活得好通透！現年78歲的羅家英曾在2004年及2014年兩度患肝癌，2019年又被發現患前列腺癌，幸好一次次樂觀面對，成功抗癌。他近日接受訪問，自爆現在又第4次患癌，最多剩下9年壽命，但他選擇豁然面對，更表示不會做化療和電療：「我就舒舒服服再見」。

羅家英最近與朱茵參演舞台劇《驢得水》並於內地巡演，劇團日前到武漢演出，期間家英哥接受內地媒體訪問。訪問中，主持稱讚家英哥精氣神比很多年輕人更好，請教他有何秘訣；家英哥直接拋出四字：「我不怕死！」，重提曾患肝癌時是靠著背誦《心經》度過：

2004年肝癌，那個時候我59歲。我就是心裡想的東西太多，我就不想，我就背《心經》，然後感悟到人生就是空，來又是空，去又是空，所以心無掛礙，我覺得人生就是這樣了。

自爆第4次患癌剩8至9年命：我一點都不怕

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家英哥曾先後患2次肝癌及前列腺癌，而今次在訪問中突然自爆現在正面對第4次癌症，令主持愕然。家英哥表示，詢問過醫生若現在開始打針吃藥，前列腺癌大概還可以存活多久：

他說可以，大概8年左右吧。我就想，現在開始，我就8年到9年壽命。

得知進入生命倒數，家英哥卻沒有一絲恐懼。他大談生死觀，認為90歲已經是長壽，再長命也沒有什麼用；並稱在8、9年後也不會做化療和電療，希望舒服地離去：

所以我一點都不怕。（8、9年之後）化療、電療不做，我就舒舒服服，拜拜各位朋友，再見。跟那癌症說，我死你也死，最好你不要搞我，我又不搞你。

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曾兩度患肝癌 癌指數高達500度

羅家英曾分別於2004年及2014年兩度罹患肝癌，一度需要割肝保命；當時汪明荃陪伴抗癌，更四出訪尋名醫，並承諾待他病好之後就結婚，兩人之後於2009年正式註冊結婚。

據羅家英曾在訪問中透露，當年患病最初是因胃痛而入院，但打完止痛針後15分鐘仍覺得痛，於是留院檢查，翌日便告知「家英哥，你中咗」，指出其驗血報告發現有乙型肝炎及癌症指數超高：「普通人係4、5度，但我有500度」。

之後，經磁力共振檢查發現肝臟右邊有3cm大的惡性腫瘤。所幸腫瘤僅有一粒，且位於肝臟邊緣，並未擴散，只需進行手術切除。完成手術後3個月，羅家英持續接受磁力共振檢查，監察指數。但至2014年，羅家英的肝臟左邊又被發現另一粒2cm大小的腫瘤，同樣位於邊緣，一樣以手術切除。

2019年，家英哥抽取前列腺組織驗出有癌細胞，最後要接受前列腺手術。當時手術後更出現失禁後遺症，一度要自備尿布開工。

同場加映：前列腺癌6大症狀

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曾贈千萬物業予汪明荃

羅家英一次次患上癌魔，都幸得有「阿姐」汪明荃不離不棄陪伴在側，成功闖關康復。二人於2009年結婚至今，相當恩愛。家英哥亦曾在訪問中指自己不會覬覦汪明荃的財產，更在拍拖時便向對方承諾「我唔會要你啲錢，你鍾意點用就點用......家用我會畀，其他嘢就係我自己，錢我有，係冇你咁多，但係我夠用」。

此外，羅家英更曾送贈一間價值9百多萬的單位給對方，並表示：「我有能力嘛，咪買囉，我哋呢啲大男人，唔可以畀老婆管，所以咪各自各管自己，就算而家我哋出去食飯，都係AA制，一人一半錢」。

同場加映：肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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同場加映：肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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同場加映：7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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