羅家英患癌︱家英哥自揭4度患癌直言約剩9年命　不做化療豁達面對：我不怕死！

【羅家英 / 家英哥 / 癌症 / 汪明荃】現年78歲的羅家英近日與朱茵齊參演舞台劇《驢得水》，並在作中國內地巡演。劇團日前到武漢演出，家英哥接受當地媒體訪問，透露自己第4次患癌，不過他豁達面對表示沒有到感懼怕。

在訪問中，主持最初讚家英哥精神比不很多年輕人還要好，問有何秘訣？家英哥說 ：「我不怕死！」然後續解釋：「2004年肝癌，那個時候我59歲。（那你是怎樣戰勝？）後來過了2、3天，我就念《心經》。（每天背嗎？）我就是心裡想的東西太多，我就不想，我就背《心經》，然後感悟到就是人生就是空，來又是空，去又是空，所以心無掛礙，我覺得人生就是這樣了。」

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▲ 羅家英接受內地節目訪問，表示豁達面對生死。

羅家英患癌︱拒絕化療幽默面對

家英哥自爆第4次癌症，主持聽後即愕然，家英哥續言：「我就問醫生，我現在打針吃藥的話，前列腺的癌症大概可以存活多久啊？他說可以，大概8年左右吧，我就想，現在開始，我就8年到9年壽命，90歲已經是長壽嘛，我再長命有甚麼用啊？所以我一點都不怕。（89年之後）化療、電療不做，我就舒舒服服，拜拜各位朋友，再見。我就是這樣想，希望大家都這樣想。」

家英哥更不忘幽默地說：「你跟那癌症說，我死你也死，最好你不要搞我，我又不搞你。」主持人聽到家英哥這番超脫生死的態度，也不禁鼓掌讚嘆。

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羅家英患癌︱汪明荃不離不棄

羅家英於2004年確診肝癌第3期時，情況很危險，一度要割肝保命，汪明荃不離不棄，結果家英哥成功抗癌，二人更於美國結婚。

可是在2014年，羅家英再發現肝有一個2cm大的腫瘤，是次亦在賢妻汪明荃陪伴成功戰勝甫病魔。

但無奈在2019年，家英哥身體再出問題，抽取前列腺組織驗出有癌細胞，最後要接受前列腺手術，當時手術後更出現失禁後遺症，一度要自備尿布開工。雖然多次惹上癌魔，家英哥始終抱正面心態面對生死。

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