結業潮︱天水圍百佳分店6.2結業　街坊不捨：30幾年都要執

【結業潮/百佳超級市場】超市亦難逃結業的命運！屹立天水圍逾30年的百佳超級市場將於6月2日結業，據毗鄰嘉湖山莊樂湖居的業主通告顯示，超市因租約期滿而離場。有街坊表示，樂湖居入伙30多年已有該店，可謂伴隨港人成長，經歷不少風雨，亦無奈要結束營業。

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▲ 天水圍逾30年的百佳超級市場將於6月2日結業。

結業潮｜嘉湖新北江商場食肆超市相繼結業

將於下周一（2日）結業的百佳超級市場，位於嘉湖新北江商場地下1號舖，鄰近樂湖居及輕鐵樂湖站，商場於1992年落成，是天水圍最舊的商場之一。商場設第一期及第二期，樓高兩層，有天橋連接天水圍首個公共屋村天耀村，超市稱得上是被多棟居住樓宇包圍。

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早在去年12月17日，同樣位於嘉湖新北江商場內、30年歷史的茶餐廳「金裝燉奶佬餐廳」，不敵過結業潮的影響而結業。今年3月，在該商場屹立30年的夾糖店「甜心屋」亦因老闆退休而結業，大批街坊表示不捨。

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結業潮｜街坊嘆：30幾年都要執

對於有相信是街坊的網民，在社交平台貼出樂湖居業主告示，指百佳將在6月2日結業，不少人都大感不捨，「開村（樂湖居）到而家三十幾年都要執」、「個個唔係北上，就轉晒淘寶拼多多」。

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