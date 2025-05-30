行李延誤｜性感女星發火鬧爆航空公司行李延誤　斥安排失當︰不是金錢補償到【附行李延誤申報貼士】

【航空公司/行李延誤/消委會】向來脾氣好的性感女星，近日罕有地在社交平台上發文，怒斥航空公司安排失當，導致她的行李延誤，嚴重影響工作行程，並寫下「超鬧氣」。

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性感女星高海寧｜行李延誤影響工作安排

高海寧原本計劃從倫敦轉機回香港，再前往深圳工作，雖然她本人順利登機，但行李卻未能及時轉運至香港。航空公司職員承諾行李會搭乘下一班航班抵港。然而事情並未如預期發展，她不得不調整行程，改為翌日清晨六點出發前往深圳，卻再次遭遇行李延誤，令她無法按計劃使用行李內的重要物品。

高海寧在文中質疑航空公司的安排，認為如果轉機行李可能無法及時運送，為何不預留更多時間再起飛？她指出，航班已經延誤45分鐘才起飛，但仍然無法將行李運送上機，令她難以理解。她更表示，航空公司原本承諾行李會搭乘下一班航班抵港，卻最終未能兌現承諾，讓她感到極度不滿。

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性感女星高海寧｜失去工作服 金錢無法補償損失

高海寧強調她並不需要金錢賠償，而是因為行李內有贊助商的衣服需要歸還，還有拍攝工作需要使用的化妝品及服裝，這些物品無法臨時替代，導致她的工作行程受到嚴重影響。她在文末更憤怒地寫下：「我沒有時間再重新準備，這些都不是金錢可以補償到的，已經嚴重影響我的工作行程。」並附上「超鬧氣」及三個火爆emoji，罕有表露不滿情緒。

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消委會行李延誤｜申報方式與時限

這次事件反映出航空公司在行李運送安排上的問題，尤其是對於需要轉機的乘客，應該提供更完善的行李運輸方案，以避免類似情況再次發生。根據消委會資料，假如消費者確認未能於行李領取處找到自己的寄艙行李，應盡快前往航空公司的行李服務櫃位向職員報告，以獲取「行李事故報告書」（Property Irregularity Report，PIR）。該報告書會記錄行李的相關問題，並作為向航空公司及保險公司索賠的依據。報告書上的10位數字或字母亦可用於追蹤和查詢行李的位置及狀態。

若乘客因各種理由需要離開機場後才申報行李延誤，一般可透過電話、電郵、網上表格等方式作事後申報，但以此方式獲取的報告未必能用以向航空公司索償。絕大部分調查的航空公司都如公約所示，指明與行李延誤有關的申報須在領取行李起計21日內提出。作出申報後，乘客一般有2年時間去處理與行李事故有關的索償事宜。

▲ 消委會行李延誤申報方式與時限。（消委會圖片）

消委會行李延誤｜行李遺失

消費者指一旦行李被定義為遺失，應盡早向航空公司提交索償清單，詳細列明行李箱以及內裡物品的數量和價值，或遵從航空公司的安排填寫有關資料。消費者如有保留相關物品的購買單據，亦應一併提交以作憑證。然而，航空公司所發放的賠償金額或受到折舊率以及提交的收據是否齊全等因素影響。

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消委會行李延誤｜行李貼士

啟程前

確保行李箱狀況良好，外殼、輪子及把手無裂痕或破損等問題。寄艙前宜以相片或影片記錄行李箱狀況；

藥物、鎖匙、現金、身份證明文件等重要物品應隨身攜帶，並小心看管；

易碎和貴重物品應放入手提行李，以減低物品受損和遺失的機會；

考慮購買合適的旅遊保險及留意賠償額，為自身和行李提供更全面的保障；

若寄艙行李及內裡物品的價值較高，可考慮加購貴重品保險，或向航空公司作特別申報，並提供有關證明和支付附加費，以獲得額外保障；

部分航空公司的流動應用程式可提供行李追蹤服務，詳情可向航空公司查詢；

於行李箱繫上絲帶或其他識別物，以防其他乘客誤取行李箱；

移除行李箱上與旅程無關的條碼貼紙，避免對行李系統或職員造成混淆；

務必保留行李的寄艙收據和相關標籤，用以作出索償和追蹤行李下落。

到埗後

提取行李時應確認有否誤取其他乘客的行李，並在離開行李提取大堂前再三檢行李有否受損；

如遇到行李問題，應立即前往航空公司的行李服務櫃位向職員報告，並索取行李事故報告書；

若行李受損，應以不同角度為損毀部分拍照存檔，並保留該損毀的行李箱以作索償證據；

如因行李延誤而需購買必需品，應先向航空公司與保險公司（如適用）了解報銷細節及賠償限額，例如返回原居地的回程航班是否符合資格，並保留所有單據作索償之用；

向航空公司索償時，須確保於航空公司或公約所訂的時限內提出。

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