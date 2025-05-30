何伯何太動武｜何伯何太感情問題起爭執　公屋單位內互毆齊被捕

【何伯 / 何太 / 傷人罪 / 東張西望】因亮相TVB《東張西望》追討女兒「謀奪家產」及「黃昏戀」，何伯與何太成為全城熱話，「成名後」一直爭議不斷；而何太早前突然在直播中自爆離婚，兩人的感情狀況亦「撲朔迷離」。

在今日（5月30日）上午8時29分，警方接獲一名屯門菁田邨菁信樓一名住客報案，指其搭電梯停在某層樓時，聽到有人大喊救命，故報警求助，而涉事男女正是何伯與何太。

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東張西望何伯何太｜感情問題起爭執

警員接報後到場，經初步調查，何伯何太因感情問題發生爭執，期間雙方使用利器互毆，何伯的頭部及手指受傷，何太的後腦被利器割傷浴血，兩人清醒獲送院救治；何伯何太涉嫌傷人同被捕。

此外，何伯還曾於本月25日在港鐵康兆站與人發生爭執，期間疑用殺蟲水噴向對方致手部被灼傷，警方到場後將何伯拘捕。

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