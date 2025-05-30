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東張西望何伯何太｜何伯何太感情問題起爭執　公屋單位內互毆齊被捕

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

何伯何太感情問題起爭執，公屋內互毆被捕。

【何伯 / 何太 / 傷人罪 / 東張西望】因亮相TVB《東張西望》追討女兒「謀奪家產」及「黃昏戀」，何伯與何太成為全城熱話，「成名後」一直爭議不斷；而何太早前突然在直播中自爆離婚，兩人的感情狀況亦「撲朔迷離」。

在今日（5月30日）上午8時29分，警方接獲一名屯門菁田邨菁信樓一名住客報案，指其搭電梯停在某層樓時，聽到有人大喊救命，故報警求助，而涉事男女正是何伯與何太。

東張西望丨何伯「屈蛇」斷正打風日被趕出公屋　何太聲稱遭迫害要求與房屋署高層對話

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東張西望何伯何太｜感情問題起爭執

警員接報後到場，經初步調查，何伯何太因感情問題發生爭執，期間雙方使用利器互毆，何伯的頭部及手指受傷，何太的後腦被利器割傷浴血，兩人清醒獲送院救治；何伯何太涉嫌傷人同被捕。

此外，何伯還曾於本月25日在港鐵康兆站與人發生爭執，期間疑用殺蟲水噴向對方致手部被灼傷，警方到場後將何伯拘捕。

東張西望丨何伯「屈蛇」斷正打風日被趕出公屋　何太聲稱遭迫害要求與房屋署高層對話

東張西望何伯丨無國界醫生澄清與何太從沒合作　新何太直爆喊：我而家唔捐啦！

東張西望何伯丨新何太稱何伯不回香港　揚言：就算賣血都要將佢照顧得好好

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