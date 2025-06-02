新質營銷力帶來數碼化改革 維特健靈的創新與挑戰 

▲ 維特健靈創辦人兼董事長陳曦齡博士認為，公司追求進步的精神不僅體現在產品和服務上，也反映在公司對新質營銷力的探索之中。

在當今快速變化的商業環境中，新質營銷力已成為企業追求競爭優勢的關鍵趨勢，其強調技術運用、創新思維和靈活模式的結合，通過大數據分析、人工智能（AI）和數字化技術，實現精準營銷和品牌價值的提升。以「健康 • 喜悅 • 美麗 • 120歲」為品牌核心價值的健康產品企業維特健靈（Vita Green），亦通過創新的產品研發與數碼化推廣，展現了新質營銷力的發展潛力，為企業帶來更龐大的營運效益。

新質營銷力的核心在於技術的應用，維特健靈創辦人兼董事長陳曦齡博士是極少數擁有中西醫資格的企業家，一方面傳承了古老而深邃的中醫智慧，另一方面堅守西方科學的嚴謹準則。因此，公司在產品研發和市場推廣中，並未停留於傳統保健品製造，而是通過技術升級與跨領域融合開創新的發展道路，致力將西藥的嚴格標準應用於中式保健品的生產。例如都市人生活習慣如三餐外賣、飲酒應酬、缺乏運動等，會令內臟脂肪暴增，引發肥肝問題。因此，維特健靈研發了無西藥副作用的「健肝寶」，結合中草本清肝消脂與西式肝臟磷脂高效護肝，全方位維持肝臟健康。此外，維特健靈把超微粉技術應用在「維新烏絲素（超微粉配方）」，將養分粉末縮細，細微粉末令分解消化過程更快；另外亦將納米技術應用於「維新烏絲納米系列」的產品，包括納米激活生髮洗髮精華露、納米激活生髮精華及納米護髮素，將中草本營養縮小為納米分子，夠細能深入滲透至毛囊底。

▲ 維特健靈「健肝寶」是一款能為肝臟解毒消脂、強化更新，達致高效護肝的產品，其獨特的配方結合了中西科研的精華。

▲ 維特健靈將納米技術應用於「維新烏絲納米系列」的產品，有效將珍貴育髮中草本營養縮小為納米分子，深入滲透至毛囊底，激活毛囊，令防脫生髮效果大大提升，重拾健康濃密秀髮。

中西合璧技術應用 嚴格品質監控

然而，這樣的技術應用並非一蹴而就。陳博士坦言，30年前推動中草本標準化時面臨巨大挑戰，尤其天然草本的品質受種植環境、土壤條件與收採時機影響，易出現成分不穩定的問題。為此，維特健靈建立了一套嚴格的品質控制體系，對每批原材料進行多次檢測，若發現不合格便會退貨。這一過程需要先進的實驗室設備與專業技術人員，顯示了公司在技術投入上的決心，時至今日，公司仍在不斷完善標準化流程。

▲ 維特健靈十分重視人才管理及培訓，兩間藥廠均由多名專業藥劑師監控，生產流程絕對準確無誤。

善用AI技術 加強市場數碼推廣力

在市場推廣方面，維特健靈充分利用大數據與AI技術，實現精準營銷。陳博士分享，公司通過綫上問卷與E-shop與客戶互動，追踪客戶的年齡分布、性別比例、職業、健康需求、購買頻率及原因等，並根據這些數據與產品開發部門進行分析並調整產品配方，以設計更貼合市場需求的保健品。同時針對不同客群規劃個性化廣告策略，尋找合適的代言人，並通過Google與Meta的AI工具進行精準廣告投放，確保觸及目標受眾。這些精準營銷不僅提高了銷售轉化率，也減少了無效廣告的支出。

▲ 維特健靈充分利用大數據與AI技術，實現精準的市場推廣營銷。

此外，維特健靈採用A/B測試來優化短片廣告的營銷效果，透過AI測試不同版本的短片在推廣中的表現，從而分析出最吸引消費者的版本進行大規模推廣，以提高廣告投資回報率。公司更與國內的天貓、京東、小紅書等電商平台合作，利用平台的大數據分析，進一步擴展市場覆蓋率。再者，維特健靈亦通過數碼化服務增強客戶體驗，在店舖引入二維碼技術，消費者只需掃描產品上的二維碼即可獲取詳細的產品資訊，甚至直接在綫上商店下單，方便了購物的過程與體驗。

至於在專門店，維特健靈亦推出「AI關節評估」服務，是本港市面首個結合物理治療及人工智能的關節健康評估應用程式。透過結合專業的人工智能技術，讓精準可信的關節評估服務普及化，普羅大眾只要親臨專門店就能夠得到全面的關節健康結果及建議。進行「AI關節評估」服務時，使用者只需要對着鏡頭完成由本港註冊物理治療師設計，針對檢查肩部、背部及膝部關節健康的動作，應用程式就會透過人工智能技術，監察使用者的反應、動作的角度及幅度等，以計算出動作的相似度及同步率，從而進行評分以及提供即時反饋，最後得出「維特健靈關節健康指數」。

▲ 維特健靈在專門店推出「AI關節評估」服務，採用本港市面首個結合物理治療及人工智能關節健康評估應用程式。

公司不僅專注於產品銷售，還免費提供健康資訊予多個健康與癌症相關網站，這些資訊涵蓋中西醫結合的健康建議、疾病預防知識及生活方式指導，旨在幫助公眾提升自我健康管理能力，其次有助公司建立良好的品牌形象及信任度，吸引更多潛在客戶。

培訓複合型人才 提高品牌價值

儘管新質營銷力帶來顯著效益，轉化的過程也面臨多重挑戰，當中涉及人才、技術與市場層面。陳博士認為新質營銷力需求複合型人才，兼具產品知識、數據分析與客戶服務能力，然而香港的人才市場競爭激烈，高素質人才難以招聘，且培訓成本高昂。為此，維特健靈推行明確的分工及專業化，要求前綫員工需熟讀每款保健品的成分與功效，並能根據客戶的具體健康問題推薦合適方案；製造團隊需精通品質控制與技術操作，例如操作微米加工設備；而後援營銷團隊則需掌握數據分析工具與AI應用技術，發掘市場趨勢與機遇。藉由專項培訓降低對單一員工技能的過高要求，同時提升員工的知識及技能水平。

▲ 維特健靈推行明確的分工及專業化培訓予員工，應對新質營銷力的人才需求。

除此之外，維特健靈更投資建設先進的檢測實驗室，以加強推行新質營銷力。每批原材料需經過多項檢測，包括重金屬、農藥殘留與微生物指標的分析等，嚴格的檢測流程雖然大幅提高了生產成本與時間投入，但能夠確保產品的質素，既惠及消費者，亦鞏固品牌形象。此外，更高效率的數位營銷相對需求更高技術的基礎設備，例如AI系統的部署與數據分析需要高性能伺服器與專業軟件支持，因此維特健靈亦引入相關雲計算基礎設施、數據安全系統及AI培訓，以確保系統穩定運行，從而提升數位營銷的成效。

▲ 維特健靈以「健康 • 喜悅 • 美麗 • 120歲」為品牌核心價值，通過創新的產品研發與數碼化推廣，展現了新質營銷力的發展潛力。

將AI技術融入直播帶貨 吸引年輕消費群

展望未來，維特健靈計劃進一步深化新質營銷力的應用，特別是在AI技術的探索。除了將AI應用在廣告製作中，維特健靈亦計劃擴展數碼化營銷的應用範圍，陳博士表示：「公司正在探索使用AI分析顧客及市場的大數據。」

公司還計劃加強與社交媒體平台的合作，例如Facebook及Instagram，利用短視頻與直播帶貨推廣產品。她認為，直播中可加入AI生成的主題內容吸引年輕消費群體，如健康小知識，同時通過數據分析優化直播時間與產品展示順序，進一步提升維特健靈在保健品行業的曝光率及領先地位。

正如陳曦齡博士強調，維特健靈對員工的要求是「今日好過尋日、叻過尋日、靚過尋日」。這種追求進步的精神不僅體現在產品和服務上，也反映在公司對新質營銷力的探索之中。維特健靈的經驗也為其他企業提供了一個寶貴的範例，因應AI和數字化技術的不斷發展，只有將技術、思維和模式融會貫通地結合，才能在快速變化的市場中穩步向前。

關於維特健靈

▲ 維特健靈成立於1993年，致力融合東西方理念，實踐「健康 • 喜悅 • 美麗 • 120歲」宗旨。

維特健靈於1993年創立，致力融合東西方理念，一方面傳承古老深邃的中醫智慧，另一方面堅守西方科學的嚴謹準則，結合GMP認證藥廠的尖端科技，研製出優質而安全的現代化中藥，冀望人人都能將健康掌握在自己手裏，實踐「健康 • 喜悅 • 美麗 • 120歲」。多元化的產品，全面照顧不同需要，當中以「五色靈芝」開創香港健康產品熱潮先河，成為領導企業。

維特健靈的產品綫涵蓋多個領域，從日常保健到針對性領域，更遠銷至全球，包括中國內地、美國及東南亞市場，深受消費者信賴。在營銷策略上，其善用數位工具，通過綫上平台與社交媒體與消費者互動，提供健康資訊與產品建議。近年，公司更探索AI技術應用，進一步滿足客戶個性化需求。憑藉對品質的堅持與創新的精神，維特健靈已成為業界標杆，持續為全球消費者帶來現代化的健康產品。

（特約）