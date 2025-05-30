運動意外｜女子著高踭鞋跑步摔傷　向健身室索償　法庭最終咁判

【運動／跑步／健身／傷殘】運動時應穿著合適裝備，否則容易導致受傷。湖南益陽沅江法院日前公布一宗索償案件，一名女子因穿著高踭鞋在跑步機上跑步時跌倒，住院治療14天後被鑒定為十級傷殘，憤而控告健身室索賠。法院最終判決引發網民熱議。

最新影片：

據內地媒體報道，該女子於2024年3月8日穿著高踭鞋，進入益陽一家健身中心後未更換鞋子，直接踩上跑步機並啟動設備。不久後因跟不上跑步機速度，雖試圖抓住扶手仍失控跌倒。女子返家後感到左踝劇痛，次日就醫並住院治療14天。

出院後經鑒定為「十級（最輕級別）傷殘」後，女子向健身室索討賠償，但健身室認為她是自行跌倒所致，且跑步機旁已張貼「為了您的安全，請勿赤腳或穿拖鞋、高跟鞋上跑步機」的提示。根據健身室的監控畫面顯示，女子跌倒時周圍無工作人員，因而提告。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

運動安全｜法院：員工未及時發現並制止危險行為

法院指出，事主作為具備完全民事行為能力的成年人，應預見活動本身所具風險性，也清楚知悉且有能力判斷自身當下的身體狀況和體能是否適合繼續運動，且在運動過程中須盡謹慎注意義務；直指穿著高踭鞋使用跑步機是事故主因，事主未盡注意義務應對其自身的損害後果承擔80%責任。

但法院同時認定，健身房教練、員工未及時制止事主穿著高踭鞋進入健身區，且在會員訓練過程中，未安排人員巡查現場，無人及時發現、勸阻、制止事主的不當訓練行為，健身房未盡安全保障義務，故判健身室須承擔20%賠償責任，金額為3.42萬元。

判決傳出後，引發網民議論，「怕不是碰瓷吧，正常人穿這麼高的跟上跑步機？ ​」、「出了事先找人擔責已經成為常態化了，這健身房真倒霉！」、「她又不是神經病，高跟鞋平地走路都有可能摔跤 」​、「工作人員是時刻無處不在嗎？按照這個要求配備多少工作人員？」

同場加映｜8大運動瘦身陷阱

日本節目《日曜日の初耳学》曾請來專家石原新菜醫生分享，列出以下8大運動瘦身陷阱，做錯輕則導致反效果、白費功夫，重則有機會損害健康。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

運動習慣｜12種日常「零碎運動」建議

台灣腎臟科醫生王介立最近曾在其Facebook專頁，就上述研究鼓勵大眾多走動，從日常生活中建立良好的運動習慣。綜合外國研究及其他官方機構建議，以下12種「零碎運動」，一般人在日常生活中能夠容易實行：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5