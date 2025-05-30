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淘寶實體店｜淘寶家品店「PapaHome」傳開第二分店　選址銅鑼灣樓高三層

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

淘寶家品店「PapaHome」傳開第二分店，選址銅鑼灣樓高三層。

【淘寶實體店/PapaHome】淘寶實體家品店逆市擴張！由淘寶開設的家具實體店「PapaHome」今年2月首度進駐香港，在尖沙咀中港城開設首店。據市場消息指，PapaHome將會開設第二分店，而地點定為銅鑼灣，令不少港島區市民引頸以待。

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淘寶實體店｜PapaHome第二分店選址銅鑼灣樓高三層

據指，尖沙咀PapaHome開業數個月市場反應熱烈，於開業首日的業績達到600萬元，而迄今為止三個月有約35萬人次顧客到訪，成績亮麗，於是負責人決定立即乘勝狙擊、著手籌備開立第二分店。

消息透露，Papahome已與銅鑼灣店鋪業主簽署租約，其新店面積樓高達3層，計劃在本年度第四季度開張，但確實地址及資料需要等待一切落實後才作公佈。

淘寶實體店｜尖沙咀首店佔地逾25,000平方呎

「PapaHome淘寶家具實體店」由一站式家居維修平台Papabo與淘寶中國香港站合作，開設香港首間傢俬及生活家品實體店「PapaHome淘寶家具實體店」，並於2月22日正式開幕。

位於尖沙咀中港城2樓的PapaHome淘寶家具實體店，首階段營運佔地逾25,000平方呎，搜羅來自逾100個優質淘寶商家超過1萬件精選產品，由客廳、飯廳、臥室家具，以至全屋訂製家具及各類裝修材料，均一應俱全。

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淘寶實體店｜7大專區及5個特色位

此外，PapaHome 淘寶家具實體店共分為7大專區，包括兩大淘寶神店榜前列排名家具品牌吱音及樹吱家居專區、客廳及餐桌餐椅區、定制專區、嬰兒兒童寵物用品及卧室區、戶外傢俬區、辦公室方案及電競區，以及建材專區。

而店內亦有不少的特色位，有淘公仔及Papabo公仔、本地藝術家鄧卓越作品、AI 度身訂造系統、1平方米健身設計及多個打卡區，除了提供性價比高的產品外，讓市民有舒適、具特色的購物環境。

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