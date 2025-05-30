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北上注意｜港女北上蓮塘警世　誤入按摩黑店力數4宗罪　提醒慎入呢種「水牌」按摩店

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

港女北上蓮塘警世　誤入按摩黑店力數4宗罪

【蓮塘／北上／按摩】不少人假日喜愛北上消遣，惟日前一名港女與親友北上時，誤入水蓮塘一間按摩黑店，埋單收費竟比報價貴足幾倍，力數黑店4宗罪，大嘆：「冇諗過咁企理嘅店舖都會係黑店！」呼籲大家北上按摩，應留意1件事慎防中伏。

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事主周一（26日）於facebook群組分享上述經歷，指自己與親友一行4人於蓮塘口岸食飯後，見到一間裝潢「企理」的中醫按摩，順便入店按摩放鬆，入店後詢問按身價格，對方回應每位約138元（人民幣．下同，約150港元），未料「到埋單三百幾」，店家回應更令她直呼：「呢啲呃人會有報應！」

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港女分享北上蓮塘按摩慘「被劏」經過（點擊圖片閱讀詳情）：

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事主事後大嘆，該按摩店看上去極為「企理」，從未想過竟是一間黑店，呼籲大眾北上按摩時要小心：「先睇吓間嘢有冇價錢牌先好入去，任佢講」

北上注意｜港女力數黑店4宗罪

事主嘆指自己未料到真的遇著黑店，同時力數黑店4宗罪，嘆指「價錢貴咗都唔係重點」、「真係諗住食完個飯方便先行入去，冇諗過咁企理嘅店舖都會係黑店」，怒斥黑店「呃人會有報應，大家小心」：

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北上注意｜網民：口岸店十有九黑！網民教1方法解決

事件一出，不少網民紛紛分享自己中伏經歷，表示自己曾在這間店遭受過不愉快經歷，呼籲大家北上按摩時，需要小心選擇可靠店鋪。不過亦有網民指出，假如遇到這些狀況，其實亦有投訴方法，未必一定「硬食」：

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資料來源：Facebook@深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)

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