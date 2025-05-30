國際調解院｜32個國家簽署公約成為創始成員國 王毅：香港回歸是和平解決國際爭端範例

國際調解院公約簽署儀式今日在港舉行，中國在內的32個國家代表簽署公約，成為調解院的創始成員國。

中共中央政治局委員兼外長王毅、逾80個國家及20個國際組織代表出席，不少國家派外交部長或司法部長出席。

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王毅：填補國際調解領域機制的空白

王毅致辭時表示，國際調解院旨在根據各方意願，調解國家間、國家與他國投資者之間以及國際商務的爭議，這將填補國際調解領域機制的空白，是為完善全球治理提供的重要法治公共產品。調解院的誕生有助於超越你輸我贏的零和思維，促進國際爭議的友好解決，構建更為和諧的國際關係；調解院的成立還彰顯了兼容並蓄的法治文明，匯集各大法系的精華，尊重當事人的意願，發揮更靈活、更經濟、更便捷、更高效的優勢，同現有的國際爭端解決機制相互補充，協同增效。

王毅：相信國際調解院這顆新星 將與東方之珠交相映輝

香港成爲國際調解院總部，王毅表示，香港回歸本身就是和平解決國際爭端的成功範例，「一國兩制」取得的成功，使香港的繁榮穩定展現出更光明的前景。他說，香港背靠祖國、聯通世界，營商環境便利，法治高度發達，兼具普通法系和大陸法系的優勢，在國際調解方面有得天獨厚的優勢。他感謝港府大力支持調解院籌建工作。「相信國際調解院這顆新星，將與東方之珠共同成長，交相映輝。」

李家超：香港致力與世界各地建立橋樑

特首李家超致辭時表示，即使地緣政治波譎雲詭，香港始終堅持建立橋樑，而非架設壁壘。在獨特的「一國兩制」原則下，香港是唯一同時集中國優勢和國際優勢於一身的國際城市。在國家「十四五」規劃的支持下，香港正建設成為亞太地區國際法律及爭議解決服務中心。

他又說，香港不辭遠近，致力與世界各地建立橋樑。會積極推廣國際調解院透過調解解決國際爭議的重要工作，並在全球倡導以調解作為超越地域界限、促進和平公義的世界方案。

塞爾維亞司法部長：香港是解決國際爭端好例子

被問及為何支持香港作為國際調解院總部，塞爾維亞司法部長武伊奇表示，香港是一個解決國際爭端的好例子，而且香港亦在實踐中取得很好的成果。

聯合國國際貿易法委員會秘書長安娜⋅喬賓⋅布萊特表示，她所在的部門與香港律政司有緊密聯絡，亦有一位律政人員來自中國，相信合作的大門已敞開，亦認同國際調解院的平台能有效解決爭端。

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