  • 25°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

及早診治多發性硬化症　配合個人化治療減殘障風險

醫健人物

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

多發性硬化症屬自身免疫系統疾病，患者每次病發，中樞神經系統都會受到不同損害，導致身體殘障。腦神經科專科醫生王華鈦表示，自近年大眾對多發性硬化症的認識加深，患者比過往提早接受檢查，加上藥物選擇增加，有助臨床上制定個人化治療，讓患者可加快控制病情，減少身體殘障帶來的影響。今日（5月30日）是「世界多發性硬化症日」，醫學界呼籲各界關注這疾病，提醒患者及早診治。

王醫生引述本地2010年有研究顯示，多發性硬化症發病率為每10萬人約6.9人患此病，推算每年新增60名患者，累積約500人接受治療。多發性硬化症患者的免疫系統因為錯誤攻擊自身神經細胞，導致中樞神經受損，多數人於20歲至30多歲期間病發，女性患者較多。醫學界未完全掌握成因，估計或與遺傳、環境等因素有關。

及早診治可減少身體殘障

該病常見症狀包括手腳麻痹、視力模糊及行動不便，頻密程度亦有異，可能半年復發2至3次，或者1至2年才病發1次。如情況輕微，患者未必察覺，或影響日後治療情況，導致累積的身體殘障變多或病情變嚴重。

王醫生強調，故若有懷疑，越早求醫及接受診治，對控制病情越好。因為每一次復發，神經系統例如腦細胞都會受到攻擊，引致不同程度傷害及後遺症，如肌肉無力致走路不穩、失禁、記憶力下降及異常疲倦等，影響可以很嚴重。至於診斷方面，除了病歷和臨牀評估外，常用的檢查包括抽血、脊髓穿刺及磁力共振檢查等，藉此確診及排除其他疾病如腫瘤、中風、視神經脊髓炎等。

視乎病情用藥並非越強效越好

治療藥物包括急性病發時用藥如類固醇、免疫球蛋白及血漿置換（俗稱洗血）。另有一些預防復發藥物，可減少復發次數及嚴重程度，藥物選擇也比過往增加。

醫生會視乎患者體質、年紀、病情和嚴重程度決定用藥，制定個人化治療方案，尋找適合不同患者的藥物。例如患者比較年青及相對健康，病情屬於嚴重程度，可考慮接受比較進取的藥物，此類治療抑制免疫系統能力較高，能有效穩定病情的機會也較大。另外由於大部份控制病情的藥物也不建議在懷孕期間使用，而個別治療在計劃懷孕前所須的停藥時間也有不同。因此，若女性患者有生育計劃，在病情受控期間，也可選擇一些停藥時間較短的藥物，讓他們在患病時也可懷孕。針對比較年長的患者，免疫力會隨年齡增長而下降，如果病情穩定，可選擇藥性較溫和的治療，可減低因免疫力下降而受感染的風險。故對患者來說，不一定新藥及強效藥物會較好，用藥情況因人而異。

治療多發性硬化症的藥物可抑壓患者的免疫系統，感染風險較一般人為高，故定期注射疫苗作保護很重要，包括預防流感、新冠病毒及肺炎鏈球菌等疫苗。患者需要定期複診及服藥，維持健康生活，對控制病情有幫助。千萬別以為病情穩定後便可以自行停藥，否則會令病情惡化。

王醫生表示，多發性硬化症的治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

腦神經科專科醫生王華鈦

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

最新大腸癌調查丨 揭逾50%人未充分理解病情及治療　研究證聯合治療助晚期患者延命
2025/05/26
最新大腸癌調查丨 揭逾50%人未充分理解病情及治療　研究證聯合治療助晚期患者延命
膽固醇｜膽固醇過高無先兆可致血管堵塞　定期驗血監控血脂水平
2025/05/23
膽固醇｜膽固醇過高無先兆可致血管堵塞　定期驗血監控血脂水平
釋除思覺失調誤解　及早診治免腦認知受損
2025/05/22
釋除思覺失調誤解　及早診治免腦認知受損
糖尿病｜糖尿患者血脂易超標增血栓風險　他汀類藥物助控膽固醇水平
2025/05/22
糖尿病｜糖尿患者血脂易超標增血栓風險　他汀類藥物助控膽固醇水平
前列腺癌｜前列腺癌病人患心血管病風險高　荷爾蒙治療或增風險
2025/05/20
前列腺癌｜前列腺癌病人患心血管病風險高　荷爾蒙治療或增風險
健康問題 醫生 肺炎 流感 中風

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
腦腫瘤｜蔡一傑開刀除腦瘤後首度公開現身　消瘦露面精神佳
腦腫瘤｜蔡一傑開刀除腦瘤後首度公開現身　消瘦露面精神佳
昔日女神｜昔日學生情人被指變大媽臉部1特徵顯老態　拍檔黃凱芹撞樣呢位綠葉王?
昔日女神｜昔日學生情人被指變大媽臉部1特徵顯老態　拍檔黃凱芹撞樣呢位綠葉王?
羅家英患癌︱家英哥自揭4度患癌直言約剩9年命　不做化療豁達面對：我不怕死！
羅家英患癌︱家英哥自揭4度患癌直言約剩9年命　不做化療豁達面對：我不怕死！
癌症殺手︱78歲羅家英自爆第4次患癌被判最多剩9年命　豁然面對：我一點都不怕
癌症殺手︱78歲羅家英自爆第4次患癌被判最多剩9年命　豁然面對：我一點都不怕