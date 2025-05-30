及早診治多發性硬化症　配合個人化治療減殘障風險

多發性硬化症屬自身免疫系統疾病，患者每次病發，中樞神經系統都會受到不同損害，導致身體殘障。腦神經科專科醫生王華鈦表示，自近年大眾對多發性硬化症的認識加深，患者比過往提早接受檢查，加上藥物選擇增加，有助臨床上制定個人化治療，讓患者可加快控制病情，減少身體殘障帶來的影響。今日（5月30日）是「世界多發性硬化症日」，醫學界呼籲各界關注這疾病，提醒患者及早診治。

王醫生引述本地2010年有研究顯示，多發性硬化症發病率為每10萬人約6.9人患此病，推算每年新增60名患者，累積約500人接受治療。多發性硬化症患者的免疫系統因為錯誤攻擊自身神經細胞，導致中樞神經受損，多數人於20歲至30多歲期間病發，女性患者較多。醫學界未完全掌握成因，估計或與遺傳、環境等因素有關。

及早診治可減少身體殘障

該病常見症狀包括手腳麻痹、視力模糊及行動不便，頻密程度亦有異，可能半年復發2至3次，或者1至2年才病發1次。如情況輕微，患者未必察覺，或影響日後治療情況，導致累積的身體殘障變多或病情變嚴重。

王醫生強調，故若有懷疑，越早求醫及接受診治，對控制病情越好。因為每一次復發，神經系統例如腦細胞都會受到攻擊，引致不同程度傷害及後遺症，如肌肉無力致走路不穩、失禁、記憶力下降及異常疲倦等，影響可以很嚴重。至於診斷方面，除了病歷和臨牀評估外，常用的檢查包括抽血、脊髓穿刺及磁力共振檢查等，藉此確診及排除其他疾病如腫瘤、中風、視神經脊髓炎等。

視乎病情用藥並非越強效越好

治療藥物包括急性病發時用藥如類固醇、免疫球蛋白及血漿置換（俗稱洗血）。另有一些預防復發藥物，可減少復發次數及嚴重程度，藥物選擇也比過往增加。

醫生會視乎患者體質、年紀、病情和嚴重程度決定用藥，制定個人化治療方案，尋找適合不同患者的藥物。例如患者比較年青及相對健康，病情屬於嚴重程度，可考慮接受比較進取的藥物，此類治療抑制免疫系統能力較高，能有效穩定病情的機會也較大。另外由於大部份控制病情的藥物也不建議在懷孕期間使用，而個別治療在計劃懷孕前所須的停藥時間也有不同。因此，若女性患者有生育計劃，在病情受控期間，也可選擇一些停藥時間較短的藥物，讓他們在患病時也可懷孕。針對比較年長的患者，免疫力會隨年齡增長而下降，如果病情穩定，可選擇藥性較溫和的治療，可減低因免疫力下降而受感染的風險。故對患者來說，不一定新藥及強效藥物會較好，用藥情況因人而異。

治療多發性硬化症的藥物可抑壓患者的免疫系統，感染風險較一般人為高，故定期注射疫苗作保護很重要，包括預防流感、新冠病毒及肺炎鏈球菌等疫苗。患者需要定期複診及服藥，維持健康生活，對控制病情有幫助。千萬別以為病情穩定後便可以自行停藥，否則會令病情惡化。

王醫生表示，多發性硬化症的治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

▲ 腦神經科專科醫生王華鈦

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