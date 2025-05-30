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食用安全｜55歲女食凍肉後頭痛昏迷　染1惡菌患腦膜炎　醫生：生肉勿放這位置【附存放冷藏肉類冷知識】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 雪櫃食物易變壞，小心惡菌
  • 李斯特菌可致腦膜炎，致命
  • 凍肉變質有風險，小心食用

【變壞／雪櫃／李斯特菌／腦膜炎】天氣炎熱，食物很容易會變壞，稍一不慎可能會染惡菌致命。內地一名女子吃過肉片湯後，突然頭痛發燒，甚至昏迷送進醫院，發現感染一種常見惡菌，嚴重可導致腦膜炎奪命。有醫生提醒，烹煮雪櫃裡面的食物時，不論生熟仍需充分加熱或徹底烹煮後才能夠食用。

綜合內媒報道，內地一名55歲女子將放置在雪櫃冰格保存10天的凍肉解凍，烹煮成肉片湯。沒想到吃完後開始發燒和頭痛，繼而昏迷被送進醫院搶救，終確診感染李斯特菌導致腦膜炎。

食用安全｜醫生：雪櫃並非安全箱

鄭州市人民醫院神經內科副主任醫生朱太卿指出，很多人都會以為將食物放進雪櫃就足以適當保存，但事實上雪櫃裡面保存的食物，一定要在食用前充分加熱消毒，亦提醒市民「雪櫃並非安全箱」。他解釋，李斯特菌在零下20度仍能夠存活，切記要在食用前充分加熱至70度以上，細菌就能夠被殺死。烹煮或存放食物時，亦要將生熟分開處理。他建議，雪櫃門切勿存放牛奶或生肉，最好存放在雪櫃較深的位置。

一般感染李斯特菌的高危人士，包括長者、小童及孕婦，而病徵通常會出現發燒、頭痛，嚴重甚至會昏迷和抽搐，要盡快將患者送進醫院搶救。

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食用安全｜各種冷藏肉類保存期限

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒曾在Facebook專頁發文，指出不少人家中的雪櫃中，總有一塊「放到忘記它原本長怎樣」的肉，然而這些冷藏過久的凍肉除了味道變差之外，更可能對健康有害。為此，他列出各種冷凍肉類的保存期限：

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  • 紅肉：最多12個月
  • 雞肉及鴨肉：建議不超過9個月
  • 肉碎：最多3至4個月
  • 油脂多的魚類：例如三文魚，只能冷凍保存2至3個月
  • 海鮮：最多4個月

不過黃軒也提醒，上述這些只是「理論上的保存期限」，實際上還需要考慮以下因素：

  • 冰箱溫度是否穩定在-18℃以下
  • 凍肉是否經過適當的包裝和密封
  • 凍肉是否已曾解凍過

食用安全｜凍肉變質跡象及危害

那麼，市民要如何分辨凍肉是否已經變質？他就列出以下5種情況，以及變質後會出現5大風險。

5大凍肉變質跡象

  • 顏色變化：肉類顏色變得暗沉。
  • 出現異味：散發出鐵鏽味及臭抹布的氣味。
  • 表面黏液：摸起來黏滑，像沾上膠水一樣。
  • 結霜過厚：肉類表面結滿厚冰，代表細菌很可能已入侵。
  • 失去彈性：肉類按壓不回彈像橡皮。

黃軒指出，一旦食用變質凍肉，隨時有可能危害健康，除了食物中毒之外甚至還有機會致癌。

凍肉變質5大危害

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凍肉變質5大危害

  • 細菌滋生：李斯特菌、沙門氏菌在-18℃的環境下仍會緩慢繁殖，孕婦和兒童食用後可能會對身體產生風險，有機會引起食物中毒。
  • 產生致癌物質：肉類反覆解凍會產生亞硝胺，而這屬於一級致癌物，有致癌風險。
  • 營養嚴重流失：肉類變質會導致維他命分解、蛋白質變性，長期吃可能形成「虛胖」體質。
  • 口感變差：冷藏超過3個月的肉類，無論是煎、煮、炒、炸都會像橡皮一樣，變得又柴又硬。
  • 成為雪櫃污染源：變質的凍肉會成為雪櫃污染源，導致其他食材出現交叉污染。

食用安全｜3招安全解凍肉類

此外，如何解凍冷藏肉亦有一定的技巧。黃軒就分別列出以下3大錯誤及正確的解凍方法：

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李斯特菌｜預防李斯特菌感染7大方法

本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

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食用安全｜9大高風險食物

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食用安全｜4大食安貼士

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