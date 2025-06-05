玫瑰痤瘡影響外觀可致焦慮　新型抗蠕形蟎蟲藥膏助減復發

炎夏是玫瑰痤瘡常見的病發季節，患者容易因天氣或環境炎熱，導致面部血管擴張及皮膚發炎，從而誘發玫瑰痤瘡。有醫生指出，玫瑰痤瘡不能徹底根治，患者需接受適當治療及長期管理病情。而近年有針對玫瑰痤瘡的新型雙效抗蠕形蟎蟲藥膏，可減少蟎蟲數量，有助對抗發炎情況，達到面上丘疹數量減少的效果，改善病情。

麥皚淇醫生表示，玫瑰痤瘡的誘因包括遺傳、環境刺激（例如曬太陽、打邊爐或燒烤等活動會感受高溫炎熱）、壓力大、或錯用護膚產品，令皮膚屏障功能受損等。此病多見於30至50歲人士身上，但不少人早於20多歲已病發，當中不乏大學生，估計他們因承受考試、搵工壓力，加上睡眠不足，從而誘發玫瑰痤瘡。

患者面部寄生大量蠕形蟎蟲

近年有研究發現患者面部的寄生蟲、即毛囊蠕形蟎蟲，比正常人多出15至18倍，此類蟎蟲靠進食皮膚油脂維生，可使皮膚發炎及誘發玫瑰痤瘡。

玫瑰痤瘡屬慢性皮膚炎症，病發時，患者兩邊面頰、下巴及鼻子，可長出紅斑、丘疹及膿皰，或皮膚泛紅。部分人將它與暗瘡混淆，暗瘡可帶有黑頭、白頭，但玫瑰痤瘡則不會有。

麥醫生指出，患者有機會因擔心皮膚問題及外觀受影響，引發焦慮、抑鬱情緒，亦會令自信心下降，影響社交。所以患者盡早求醫，接受治療及學習管理病情，及早減少對健康和生活各方面的影響。

新型雙效抗蟎蟲藥膏可減少蟎蟲及抗炎

針對不同類型的玫瑰痤瘡，各有治療方法，泛紅型患者可使用收縮血管藥物，如成效不佳或需接受光學治療。丘疹型患者傳統上可使用抗生素藥膏和杜鵑花酸藥物。現有針對蠕形蟎蟲的新型雙效抗蟎蟲藥膏，能減少蟎蟲數量及對抗發炎。臨床有病人用藥2星期後，面上丘疹數量明顯減少，一個月後病情已大有改善。而且此藥膏不含類固醇，副作用較少、安全性高，適合長期使用。至於病情嚴重人士或要配合口服抗生素、異維A酸等作控制。

要預防復發，建議患者避開炎熱環境及減少打邊爐。炎夏外出宜佩戴帽子、必要時用濕毛巾冷敷頸部，為身體降溫，以防高溫刺激血管擴張及皮膚發炎。患者可選擇適合敏感肌膚的護膚產品，忌有酒精或刺激成份。辛辣食物、酒精、過熱的飲品，會令血管擴張，要避開這些飲食。另要學習管理情緒，以防壓力過大。

麥醫生分享過度護膚未必對病情有利。有玫瑰痤瘡患者懷疑使用過多保濕產品，令蠕形蟎蟲過度繁殖，刺激了皮膚及誘發玫瑰痤瘡。病人求診時面部長滿丘疹，需使用新型抗蟎蟲藥膏，並改變生活習慣，令病情獲改善。麥醫生提醒，玫瑰痤瘡治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 麥皚淇醫生