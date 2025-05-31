公屋熱話｜58歲單身漢申請公屋入息超額$210　發帖求助網民教路補救方法惹議

為保障公屋資源有效分配，房屋委員會對公屋住戶的入息及資產淨值有限額，超額人士無法申請。

然而，近日有58歲的單身男子在Facebook「公屋討論區」發帖求助，指自己入息扣除強基金後僅僅超出限額210元而無法申請公屋，詢問網民是否有方法補救，引起網民熱議，紛紛集思廣益「建言獻策」。

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公屋熱話｜58歲單身漢入息超額$210無法申請公屋

樓主表示，他是現年58歲的單身人士，打算申請公屋，但入息金額超過規定限額的210元而無法申請，遂向網民求助：「想請問各位意見，本人58歲單身申請，但入息限額超咗$210唔畀申請，有什麼方法可以做到申請，麻煩各位給些意見！」。

查閱資料發現，現時房委會規定的公屋住戶入息及資產淨值限額，1人家庭每月入息限額為13,090元，相信樓主每月的入息金額約為13,300元。

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公屋熱話｜網民教路補救

帖文發出後引不少網民留言獻計，「每個月請一日事假，叫公司照口糧」、「搵過份工囉，或者同老細講減人工啦，搵多啲就話難啫，搵少啲應該冇問題嘅」、「大公司會難搞，細公司咪同老闆商討，睇下張糧單點寫囉，仲有一個方法就係可以自己主動供多啲MPF，因為MPF係可以自願性咁供多超過5%」、「做散工」、「現在停工幾個月，申請完領到藍卡再出去做，60（歲）後就應該可以上樓」、「搵多個人一齊申請」、「先躺平，申請到再戰」。

不過，查閱有關規定後發現，部分建議並不一定符合房署有關入息計算方法，樓主應屬「固定底薪」人士，申請時「固定底薪人士以填報日期前一個完整曆月的底薪計算收入」，換言之，即便請無薪假期扣除薪資，也不影響入息計算；而多繳納強基金亦無法補救，申請公屋計算入息僅限於扣減法定5%強制性僱員供款，及上限1,500元。

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