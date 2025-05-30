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不赦之罪 | 歐鎮灝首演電影獲影帝讚賞 黃秋生演牧師爸爸反思寬恕意義

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撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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歐鎮灝（George）首次參演電影，即與影帝黃秋生合作，獲大讚肯學肯做。(曾耀輝攝)

由黃秋生、蘇玉華及歐鎮灝（George）主演的電影《不赦之罪》即將上映，戲中George因犯下彌天大罪後希望得到寬恕，而秋生所飾演的梁牧師面臨仇恨與寬恕的激烈矛盾中。兩人日前受訪分享拍攝經過和心得。

《不赦之罪》的故事情節充滿戲劇張力及深度，但原來初時秋生讀過劇本後，即將劇本「彈回頭」，並著導演多次修改劇本，他直言初版劇本有太多不合情理邏輯之處︰「個概念其實係可以發展嘅，但個故仔唔得，咁就叫佢返去再寫過，

搞咗一年之後再睇，再寫啦，如是者搞咗大概兩年，過程中我只能夠同佢講邊個位唔可行，要搞清楚個故仔想講乜！」電影最後因趕開拍，秋生認為寫到第七稿的劇本已經可以邊拍邊改良。其後在首季香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃超過40份劇本中，《不赦之罪》脫穎而出，更獲莊文強、許月珍、戚家基、陳淑賢等資深電影人組成的評審團高度肯定。

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George坦言跟前輩合作感壓力，事前亦做足準備功夫。(曾耀輝攝)

睇紀錄片了解犯罪動機

George在戲中飾演青年犯阿樂，當初得知自己將首次參演電影時，即有感是機會。「我同自己講要好好把握，第一部電影就可以遇到秋生哥同蘇老師，可以喺咁有經驗嘅前輩旁邊學習，都袋咗好多錢落袋，無論拍攝過程、前期準備去到角色上討論，都令我覺得自己之前拍劇經驗都唔夠多。」

正式開鏡拍攝前，George因身形較漲，並認為坐完監的身形不該肥肥白白，因而努力健身和曬燈。此外，他又上網觀看關於青少年罪犯的紀錄片，藉此了解其犯罪背後的動機。「好多時人只會見到罪犯做錯嘅一面，但無了解過佢哋點解會犯事。」George透過在生理和心理上下的工夫，幫助自己投入到戲中阿樂的角色。
 
演牧師有難度

秋生早前接受傳媒訪問曾接示飾演「梁牧師」一角甚具難度，他解釋指部分職業的行為動態、語言及聲綫都有獨特的模式。「當然唔係個個牧師都咁講嘢啦，只不過大部分都係咁（說話），而最方便方法就係做到大部分觀眾所認知的牧師應有模樣。」

要做到這一點，秋生都要參考現實中的牧師。「牧師喺日常生活中唔係周街都見到，要返教會先可以見到，咁我就上網睇下牧師講道嘅片，有啲新派嘅牧師會講下墮胎、神嘅感召各種各樣話題，我就從中睇下吸收到啲咩，希望自己在戲中能演繹出牧師的感覺。」

秋生認為世間確有令人厭惡行為不能寬恕。(曾耀輝攝)

面對兩位大前輩，George坦言拍攝過程一定有壓力，但認為壓力能夠推動自己進步。「頭幾日好緊張，拍嘅幾場戲都未係嗰回事，後尾都同自己講要放鬆，因為愈緊張，愈成唔到事。」未有自己的戲份時，George亦會從旁觀察兩位前輩的演繹，他形容是珍貴的學習過程。

戲中跟黃秋生在後巷爭執的場口，令Geprge感到相當深刻。「嗰場戲係重拍咗一次，因為第一次做，我覺得自己在情緒上不在狀態，所以後來同導演和秋生哥都傾過，想重拍多次。」他又難忘跟蘇玉華坐在海邊的對談戲，形容該場口帶出一種似近又遠，若即若離的感覺。而作為前輩的秋生似乎對Geprge首次拍電影的表演感到滿意︰「佢態度良好，幾好吖，起碼有帶個魂魄返工先啦，唔會頭耷耷，肯做肯捱，又醒目又努力！」觀眾入場時不妨多留意這位影壇新丁的初次表現。

有些罪不能寬恕

秋生信奉基督教，有豐富讀經經驗，對《不赦之罪》中的主旨「寬恕」亦有其見解。他認為現實中存在令人厭惡的行為是不能寬恕，他以一宗發生在其年輕時的「寶馬山藏屍案」為例，形容案件為他帶來厭惡且衝擊的記憶。「案件發生後，曾經傳出作為教徒嘅受害人父母，寫咗封信話會原諒兇手，當時我覺得點解呢個宗教會咁極端呢？咁都原諒到？但原來受害人嘅父母後來出嚟話永遠不能寬恕兇手，咁我就覺得啱啦！」

秋生認為雖然仇恨對自身無益，但某些令人厭惡的行為，既傷害受害人又傷害當事人的整個家庭，甚至傷害到所有人，因此並不存在寬恕的餘地。

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戲中阿樂渴望得到梁牧師一家的寬恕，George坦言現實中他曾渴望得到諒解的事情雖小，但亦曾痛哭流涕，且誠心地求原諒。「讀書時期考試不合格，會希望阿媽唔好嬲。」

電影的宣傳藝術

早前，George化身角色阿樂到銅鑼灣、尖沙咀及旺角等地，一邊揹著體積龐大的十字架，一邊赤腳贖罪苦行，現時更經常在社交平台Threads發表流露悔意的留言，他認為種種創新的電影宣傳手法，既是一件好事又是一種行為藝術。「你有幾可會見到有個人揹著十字架喺街上行，某程度上係一個好寶貴嘅經驗。」George又謙稱自己只是盡一番努力，為自己和《不赦之罪》做宣傳。

究竟阿樂最後又能否得到梁牧師一家的寬恕？(電影公司提供)

而在電影圈打滾多年的黄秋生，則認為近年電影的宣傳手法是將「dream」愈拉愈低。「以前明星係一種夢幻，係一種假像，而人係需要一種假像，需要一個偶像，但現時明星同大眾嘅距離，差唔多去到一個平等位置，因為科技發展令每個人都有個平台，覺得自己係特別、每個人都可以發言、每個人都係KOL、每個人都可以係明星，佢哋會覺得明星係需要佢哋支持，先能夠生活到，呢個現象愈來愈扭曲。」他又認為若現象持續，娛樂圈行業將不復存在。

髮型 : Taky Chung @ AdmiX HairStyling（黃秋生）、Kin @ Aveda il Colpo（歐鎮灝）

化粧 : Jenny Ng（黃秋生）、Matt Li（歐鎮灝）

服裝： @poloralphlauren（歐鎮灝）

場地: FWD Insurance and FWD House 1881

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