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林夏薇被申請破產︱37歲視后林夏薇被申請破產　祖父不簡單家庭背景強勁

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

37歲視后林夏薇被申請破產，案件8月26日高院提訊。

【林夏薇 / 視后 / 破產】根據司法機構資料，藝人林夏薇被一公司入稟高等法院呈請破產。據資料顯示，呈請人為Jadespring Limited，被申請破產的人士為林夏薇，文件指林的地址在山頂Mount Austin。

案件押後至8月26日下午在高院提訊。（案件編號：HCB 533/2025）

林夏薇最新一次公開露面為5日前（5月25日），當時她一身名牌現身紅館捧堂哥林峯演唱會場。隨後，她於5月27日在個人社交騷自己攜名牌手袋乘坐飛機商務座飛往外地。

林夏薇鑽石店︱林峯罕與張馨月齊到場　薇薇贈半卡鑽石答謝賓客撐場

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視后林夏薇︱出身廈門顯赫家族　2022年憑藉《七公主》加冕視后

林夏薇出生於廈門顯赫的家族，4歲來港9歲會內地讀書，投考中央戲劇學院，與章子怡、秦海璐等多位知名藝人是校友；畢業後她加入香港那個話劇團成為全職演員，2011年加入TVB，2022年憑藉《七公主》中「顧語嫣」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女主角獎，加冕視后。

林夏薇於2015年低調與年長16歲的金融才俊莫贊生結婚，並於太平山頂豪宅設宴；3年後為調理身體生育離開TVB，現以部頭合約形式拍攝戲劇；她的祖父林夢飛是出身自黃埔軍校第5期的學生，曾參加過第二次世界大戰和國共內戰，獲國民政府授予少將軍銜，晚年棄政從商；堂哥為香港藝人林峯。

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