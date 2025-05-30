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床褥推介︱港男長年腰痛豪洗數萬元換床褥　曾嫌棄1款$3,000床褥一試成主顧：瞓咗幾日已經冇再痛

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

港男長年腰痛豪洗數萬元換床褥　曾嫌棄1款$3,000床褥一試成主顧：瞓咗幾日已經冇再痛

【腰痛／床褥／床褥推介／床上用品／平價床褥】平價貨都可以好好用！日前，一名男網民在社交平台分享好物，表示自己多年來都有腰痛問題，幾乎年年換床褥，但腰痛一直無改善，反而愈來愈嚴重。直至他終於願意嘗試1款自己一直嫌棄的平價床褥牌子，結果改善腰痛效果驚爲天人，要價僅需$3,000，引起熱議。

男網民在社交平台Threads發文，表示自己一直有腰痛問題，近幾年幾乎每年換一張床褥，惟腰痛一直無改善，甚至愈來愈嚴重。

豪洗數萬元買名牌床褥 不及1款$3,000平價牌

一開始，男網民在家品店實惠購買中價床褥牌子，後來越買越貴：「由幾千蚊到幾萬蚊，差唔多有牌子香港買到嘅我都瞓過晒，但條腰一日比一日差」。

最後，在他幾乎試匀香港所有床褥，走投無路之下，無奈購買了1款自己一直抗拒、但是全香港最出名的床褥牌子，並解釋抗拒原因，一是認為它賣得太便宜，潛意識覺得「平嘢冇好」；其二是有點嫌棄代言人，「驚俾人笑」。

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不過，男網民只使用了該款床褥幾日，腰痛問題已大大改善；更令他震驚的是，該款床褥只需$3,000，令他不由自嘲「我真係賤骨頭嚟」：

折磨咗我無數年嘅腰痛就咁就冇咗…？尋尋覓覓，最唔想買嘅原來先係最好，一路以嚟係我誤會咗你，對唔字（住）。

網民熱議：唔講笑，cp值幾高！

帖文引來不少人共鳴，更釣出床褥品牌留言「感謝支持！ 能夠解決到你腰痛問題我們都感到很高興！」。同時，留言區亦出現大量分享對該牌床褥的看法：

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不過，也有網民質疑帖文是否「賣廣告」，又指自己使用該牌床褥時反而腰痛，改用另一品牌後才變得舒適，強調「啱自己嘅床褥真係同平貴無關」，選擇床褥時價格並非唯一考量。

同場加映：消委會14款雙人床褥評分一覽

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以上14款雙人床褥中，共有7款總評獲4星，價錢由$8,960至$2,499不等。品牌包括：

  • 舒達 Serta
  • 蓆夢思 SIMMONS
  • SINOMAX
  • 歐化寶 Ulfenbo
  • 無印良品 MUJI
  • EMMAS
  • 宜家 IKEA

床褥保養及護理貼士：

  • 切勿讓床褥長期受到過重壓力，或讓小孩在床上跳彈。當壓力長期及過度集中某一部位時，彈簧或泡膠容易損毀；
  • 建議最好每3個月將床褥上下反轉（雙面使用的床褥）及頭尾對掉，可讓長期受壓的位置回復彈性,亦可讓床褥內的濕氣被排出；
  • 起床後，宜讓床褥透一透氣才整理；
  • 在床褥上鋪上床褥保護墊，並定時清洗保護墊；及
  • 定期使用抽濕機使床褥保持乾爽及定期清洗床單、床罩、保護墊等床上用品。

同場加映：消委會5款5星A級乳膠枕推介

天然乳膠（聚異戊二烯）含量較高的乳膠枕一般擁有較強的韌性和支撐性，其抗蟎抗菌的能力也較強。澳深消委會於2023年測試過20款乳膠枕樣本，售價由約90澳門元至900澳門元不等。測試結果顯示，有18款樣本符合A級純天然乳膠枕芯的要求，其中5款獲得5星總評，具有出色的支撐性及抗蟎抗菌能力，名單如下：

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同場加映：《LDK》推薦10款可調節高度枕頭

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