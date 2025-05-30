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飲食情報｜city’super清酒祭再度回歸　「小鮮肉」生酒在舌尖上起舞

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

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熱門 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

city’super清酒祭在6月初再度回歸。（相片：city’super）

清酒祭是city’super的年度盛事，每每有新品牌、新品種或揀手遺珠在此登場。今年以「積木」為題，象徵清酒的無限可能性。就像積木，清酒也能拼砌出各種風味獨特的有趣組合。

八海山氣泡濁酒$220。（相片：city’super）

身為清酒控的你，不能錯過氣泡清酒。這種新風格的清酒使用等級為3等以上的日本產米作為原料，並配合米麴及水釀造，絕不添加釀造酒精。細緻的氣泡從釀造時的自然發酵所產生，酒色清澈透明。 

特別推介「八海山氣泡濁酒」（$220），屬清爽酸甜氣泡濁酒，令人身心愉快炭酸口感，適合作為餐前酒，更可配搭濃味或辛辣料理，水果系甜品更是一絕！ 

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生酒 獨特微炭酸感

屬於清酒界的「小鮮肉」——生酒，也值得留意。一般清酒在出品前需經兩次加熱處理，這個過程稱為「火入」；而未經任何加熱處理的清酒，則稱為「生酒」。由於生酒未進行加熱處理，酒酵母仍然非常活躍，與已進行火入的清酒比較，口感會帶有獨特的微炭酸感，仿佛酵母在舌尖上舞動。

在酒質上生酒很容易受到溫度變化的影響，故此在運輸配送及存放上必須格外嚴謹。從酒藏出口直至送到客人手上，店方全程冷藏，確保能品嘗到最新鮮最高品質的生酒。以下3款生酒在今次清酒祭亮相：

左起：李白放浪詩人純米吟釀生酒$160、鳥海山秋田酒小町純米吟釀生酒$180、七田七割五分雄町純米無濾過生酒$165。（相片：city’super）

李白放浪詩人純米吟釀生酒（$160）：生酒更易突出米香及旨味，清爽口感適合用作餐中酒。 
鳥海山秋田酒小町純米吟釀生酒（$180）：使用K-1401號酵母（金澤酵母），如白酒般清爽，帶有微炭酸及香印的酸甜口感，特別適合於夏天搭配白身魚或野菜料理享用。 
七田七割五分雄町純米無濾過生酒（$165）：季節限定酒，採用全量雄町釀造的無濾過生酒，能深深品嘗雄町旨味的低精白系列。 

$8,800極品佳釀

每年清酒祭都會有身價顯赫的王者現身，「獺祭Blue磨之先—The First Step」名副其實，在獺祭的紐約酒藏中，酒米被研磨至19%的極致水準，展現無與倫比的精米技術。更特別的是，這款酒採用SUSgallery的鈦製酒瓶，以冷凍狀態運送至香港，從中可品味最新鮮、最極致的風味，雖然每枝身價$8,800，但機會難得，千萬不要錯過。

獺祭Blue磨之先—The First Step $8,800。（相片：city’super）

對於愛酒之人來說，品酒當然是藝術的一種。今次清酒祭特別推介兩款擁有獨特酒標的清酒，融合精緻設計與清酒背後獨特的風格，把藝術與清酒連成一綫，非常值得加入閣下珍藏之列。出羽櫻 X 威廉莫里斯純米大吟釀（深藍，$310）酒標設計採用英國藝術家William Morris的經典風格，呈現其代表作「草莓偷盜者」（Strawberry Thief）的藝術元素。設計中融合了自然的細膩圖案，展現柔和的植物與草莓的意象，呼應酒質靈感來自青嫩草莓。這款清酒的純淨透亮口感，搭配如草莓般的果香與淡雅甘甜，完美詮釋了這一經典設計的精髓。 

出羽櫻X威廉莫里斯吟釀，藍色及粉紅各$230。（相片：city’super）

另一枝出羽櫻X威廉莫里斯吟釀（粉紅，$230）酒標選用1884年的「Cray」元素設計，展現優雅古典美感。這款吟醸酒以50%精米步合製作，酒精度達15%，散發出迷人的花香。其清新口感與壽司與天婦羅特別匹配，用餐與之共飲令風味錦上添花。 

酒藏巡禮

由於寒冷的環境適合釀造清酒，因此許多清酒酒藏只在冬季到春季期間釀造清酒，惟於1726年創業的松井酒造，位於京都府京都市内，因酒藏冷氣設備及溫度管理得非常完善，一年四季都會釀造清酒。 

神藏東風Kochi純米大吟釀」$320。（相片：city’super）

若你也被其「四季釀造法」吸引，必定要嘗試「神藏東風Kochi純米大吟釀」（$320）﹐這款高質的清酒佳釀採用新年度春季限定設計，帶有神藏招牌果香，配上新酒特有清新口感，爽入心脾。

獺祭三割九分糟場直汲純米大吟釀無濾過生原酒$390。（相片：city’super）

炎炎盛夏，何不來一杯輕快又清爽的清酒？這款外形清麗，內涵更誘人的純米大吟釀，最適合在夏天品嘗。獺祭三割九分糟場直汲純米大吟釀無濾過生原酒（$390），city’super獲香港獨家發售，由日本出廠直送香港至客人手上均全程冰結，以保持新鮮。糟場直汲的意思是指從剛釀好的新酒中的槽場位置抽取出來的酒，此生原酒入口極為清新，口感甘甜華麗，帶有淡淡的水蜜桃香氣，收結利落且有微微辛口感覺。 

INFO
city’super清酒祭2025

6月6日至 6月16日（時代廣場中庭）
6月5日至 6月17日（新城市廣場1期1樓東翼） 
6月5日至 6月18日（海港城、時代廣場、國際金融中心商場、新城市廣場、city'super neighbourhood AIRSIDE 及 THE SOUTHSIDE店 

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