  • 25°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林夏薇破產｜視后林夏薇遭入稟呈請破產　富豪老公莫贊生曾屢傳欠債

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 剛剛

分享：

分享：

熱門 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

視后林夏薇被申請破產，20億富豪老公曾屢傳欠債。

【林夏薇/莫贊生/富豪】TVB視后林夏薇2015年與金融才俊莫贊生結婚，婚後住市值15億的山頂獨立屋豪宅。不過，根據司法機構資料，林夏薇被一公司入稟高等法院呈請破產，案件押後至8月26日下午在高院提訊。

最新影片：

TOPick一分鐘
九龍城寨展覽｜「九龍城寨光影之旅」免費開放　重現8大電影場景增魚蛋工場+啤膠廠

林夏薇破產｜視后林夏薇被申請破產

根據法庭資料，呈請人為Jadespring Limited，被呈請破產者為林夏薇（Lam Ha Mei），報稱住址為山頂柯士甸山道8號The Mount Austin。

點擊圖片放大
+4
+3

林夏薇破產｜住15億山頂獨立屋豪宅

現年37歲的林夏薇為「廈門李嘉誠」家族的一份子，家庭背景雄厚。她在2011年入行，其後於2015年嫁給商人莫贊生，2018年決定暫別幕前，專心為準備生小朋友調理身子而決定離開TVB。

林夏薇和莫贊生婚後生活相當富貴，居於柯士甸山道市值15億元的山頂獨立屋豪宅，林夏薇不時於社交平台分享生活點滴，可見屋內擁寬敞客廳及飯廳，從落地玻璃望出去，可俯瞰整個維多利亞港，而獨立屋內更設有健身房、練舞間及泳池，家裡更放置了鋼琴及大型蝙蝠俠figure，豪宅外並設有露天大花園。

點擊圖片放大
+5
+4

林夏薇破產｜創立珠寶品牌獲福布斯中國表揚

林夏薇去年創立培育鑽石珠寶品牌「Flourishan」，新顧客重複購買率超過50%，更進駐K11Art Mall開設首間實體店。品牌成立不足一年，更獲福布斯中國頒發深度科技獎項，林夏薇更成為唯一得獎的香港女藝人。

林夏薇籌備5年成立自家鑽飾品牌「Flourishan」。（經濟日報資料圖片）

林夏薇破產｜20億身家富豪老公曾屢傳欠債

有指莫贊生是多家私人公司及上市公司的股東，身家數十億。不過近年屢傳欠債，2019年更被貼街招，以紅色大字「香港超級大老千集團」等等，林夏薇曾於社交平台發文澄清，並保留追究權利。

更多林夏薇相關報道：

明星創業｜林夏薇創鑽飾品牌源於愛的故事　薇薇送鑽石予媽媽成母女難忘回憶

明星創業｜林夏薇演《黑色月光》體會人生　薇薇：為生意帶來不少靈感

【名錶投資】林夏薇楊秀惠成勞力士收藏家　最平$41,000入手保值系列

【Hermès愛馬仕】嫁金融才俊過幸福少奶生活 林夏薇晒百萬Hermès成濶太中的濶太

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

明星創業｜林夏薇創鑽飾品牌源於愛的故事　薇薇送鑽石予媽媽成母女難忘回憶
17:08 2024/12/09
明星創業｜林夏薇創鑽飾品牌源於愛的故事　薇薇送鑽石予媽媽成母女難忘回憶
明星創業｜林夏薇演《黑色月光》體會人生　薇薇：為生意帶來不少靈感
10:09 2024/12/04
明星創業｜林夏薇演《黑色月光》體會人生　薇薇：為生意帶來不少靈感
【名錶投資】林夏薇楊秀惠成勞力士收藏家　最平$41,000入手保值系列
14:32 2022/07/14
【名錶投資】林夏薇楊秀惠成勞力士收藏家　最平$41,000入手保值系列
【Hermès愛馬仕】嫁金融才俊過幸福少奶生活 林夏薇晒百萬Hermès成濶太中的濶太
12:57 2020/08/19
【Hermès愛馬仕】嫁金融才俊過幸福少奶生活 林夏薇晒百萬Hermès成濶太中的濶太

你可能感興趣

明星創業｜林夏薇創鑽飾品牌源於愛的故事　薇薇送鑽石予媽媽成母女難忘回憶
17:08 2024/12/09
明星創業｜林夏薇創鑽飾品牌源於愛的故事　薇薇送鑽石予媽媽成母女難忘回憶
明星創業｜林夏薇演《黑色月光》體會人生　薇薇：為生意帶來不少靈感
10:09 2024/12/04
明星創業｜林夏薇演《黑色月光》體會人生　薇薇：為生意帶來不少靈感
【名錶投資】林夏薇楊秀惠成勞力士收藏家　最平$41,000入手保值系列
14:32 2022/07/14
【名錶投資】林夏薇楊秀惠成勞力士收藏家　最平$41,000入手保值系列
林夏薇 莫贊生 豪宅 山頂

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
腦腫瘤｜蔡一傑開刀除腦瘤後首度公開現身　消瘦露面精神佳
腦腫瘤｜蔡一傑開刀除腦瘤後首度公開現身　消瘦露面精神佳
昔日女神｜昔日學生情人被指變大媽臉部1特徵顯老態　拍檔黃凱芹撞樣呢位綠葉王?
昔日女神｜昔日學生情人被指變大媽臉部1特徵顯老態　拍檔黃凱芹撞樣呢位綠葉王?
羅家英患癌︱家英哥自揭4度患癌直言約剩9年命　不做化療豁達面對：我不怕死！
羅家英患癌︱家英哥自揭4度患癌直言約剩9年命　不做化療豁達面對：我不怕死！
癌症殺手︱78歲羅家英自爆第4次患癌被判最多剩9年命　豁然面對：我一點都不怕
癌症殺手︱78歲羅家英自爆第4次患癌被判最多剩9年命　豁然面對：我一點都不怕