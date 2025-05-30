林夏薇破產｜視后林夏薇遭入稟呈請破產　富豪老公莫贊生曾屢傳欠債

【林夏薇/莫贊生/富豪】TVB視后林夏薇2015年與金融才俊莫贊生結婚，婚後住市值15億的山頂獨立屋豪宅。不過，根據司法機構資料，林夏薇被一公司入稟高等法院呈請破產，案件押後至8月26日下午在高院提訊。

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林夏薇破產｜視后林夏薇被申請破產

根據法庭資料，呈請人為Jadespring Limited，被呈請破產者為林夏薇（Lam Ha Mei），報稱住址為山頂柯士甸山道8號The Mount Austin。

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林夏薇破產｜住15億山頂獨立屋豪宅

現年37歲的林夏薇為「廈門李嘉誠」家族的一份子，家庭背景雄厚。她在2011年入行，其後於2015年嫁給商人莫贊生，2018年決定暫別幕前，專心為準備生小朋友調理身子而決定離開TVB。

林夏薇和莫贊生婚後生活相當富貴，居於柯士甸山道市值15億元的山頂獨立屋豪宅，林夏薇不時於社交平台分享生活點滴，可見屋內擁寬敞客廳及飯廳，從落地玻璃望出去，可俯瞰整個維多利亞港，而獨立屋內更設有健身房、練舞間及泳池，家裡更放置了鋼琴及大型蝙蝠俠figure，豪宅外並設有露天大花園。

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林夏薇破產｜創立珠寶品牌獲福布斯中國表揚

林夏薇去年創立培育鑽石珠寶品牌「Flourishan」，新顧客重複購買率超過50%，更進駐K11Art Mall開設首間實體店。品牌成立不足一年，更獲福布斯中國頒發深度科技獎項，林夏薇更成為唯一得獎的香港女藝人。

▲ 林夏薇籌備5年成立自家鑽飾品牌「Flourishan」。（經濟日報資料圖片）

林夏薇破產｜20億身家富豪老公曾屢傳欠債

有指莫贊生是多家私人公司及上市公司的股東，身家數十億。不過近年屢傳欠債，2019年更被貼街招，以紅色大字「香港超級大老千集團」等等，林夏薇曾於社交平台發文澄清，並保留追究權利。

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