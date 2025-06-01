正能量｜測量師「宮田一郎」發憤學拳改變人生 創社企拳館予邊青就業機會

生於問題家庭，並成為問題青年注定終生失敗？拳手「宮田一郎」早年離家出走，淪為問題青年。後經鼓勵發憤，投身測量行業之餘，更涉足改變其人生的拳擊運動。透過開設香港首間拳館社企，讓問題青年有返回正途的機會。

宮田的家人患有嚴重情緒病，經常對宮田三兄妹動粗，十二歲起，他先後三次離家出走，十五歲時他被母親一腳踢向心口，便決心離開令他身心受創的家庭。

▲ 申請社創基金三次終成功獲批資金。（受訪者提供）

初時他會隨處瞓街，到快餐店食剩食，並會因無所事事而整天跟隨其他問題青年流連波樓、機舖及網吧等閒雜地方，所謂「近朱者赤近墨者黑」，宮田當然亦做過不少壞事。及後為維持生計，他做過地盤、廚房、寬頻等散工。直至遇到社區中心的葉姑娘，受到多番鼓勵，加上送女友回家時，眼見對方家住元朗名牌屋苑，即有發憤改變人生的想法。

宮田發憤後，報讀社工的毅進課程，初時早上返學，晚上返工，但後來因時間和工作上的問題，改為早上返工，晚上返學。捱過一段日子後，他由毅進升讀測量的高級文憑課程，修業過程中，葉姑娘經常會找退休老師替宮田補習，他自己又會趁空餘時間，嘗試文員工作︰「多數文員工作都係呃人，永遠都只係送信送件，喺公司唔會有自己一個位坐。」

▲ 只要宮田接觸一項興趣，都會報名參加比賽。（受訪者提供）

經過六年寒窗苦讀，他終完成所有學業課程，並投身測量行列，由測量師助理開始做起，當他在公司擁有真正屬於自己座位時，即感到開心和滿足。

宮田自小渴望學習拳擊，經常會留意拳擊，空手道等賽事，但礙於母親的反對，他並未能親身體驗學習。直至兩年前，宮田因測量工作的薪金較高，有多餘閒錢下，他就到拳館報名學習拳擊，並自此認識兩位拳館拍檔。

宮田並不熱衷做運動，只愛打機，甚至曾憑打機而獲獎，他透露只要自己接觸一項興趣，都會報名參加比賽︰「我學咗三個月拳就去咗報比賽，為咗個比賽，自己會變得好自律，我平時鍾意飲凍飲都會轉飲熱飲，返工前會好早起起身跑步練氣。」

▲ 「宮田一郎」名字源於日本拳擊漫畫《第一神拳》，他希望名字能點燃起自己的鬥志。（曾耀輝攝）

宮田就忽發奇想，希望透過開設拳館，作為一個渠道幫助並鼓勵更多問題青年學拳，從而幫助他們改善陋習，並作為平台讓他們有較正常的社交圈子，以免再入歧途。

申請基金助開拳館

籌備拳館「最初的一天」時，宮田因欠缺相關經驗，而遇上不少困難，當時他仍有測量的工作在身，經常需要偷偷請假教班，經過一日工作後，放工又要一人到處籌措拳館的物資裝備，更經常跟女友嘈交，他形容當時受到「三面夾攻」，日子相當難熬。

及後，宮田得到人生導師葉姑娘介紹，接觸到「社創基金」，並先後三次申請基金資助拳館的發展︰「每次收到佢哋嘅email，個心都會跳一跳，因為真係好想開到，但自己又無錢，真係好急切好緊張。」

▲ 宮田早年勝出無敵盃賽事。（受訪者提供）

他會趁收工後留在公司不斷完善自己創立拳館的計劃書，憑著不同人士的建議及自己不斷的改進，宮田終花上一年時日成功申請到社創基金的資助。除了得到資金資助外，宮田認為申請社創基金時填寫的計劃書有如一份商業計劃書，雖經歷多次失敗，但宮田認為過程中讓他有機會疏理並審視開設拳館所需要處理的事項和細節。

以打拳尋回目標

宮田以往曾是問題青年，他希望透過拳館的服務，幫助時下的問題青年。「我哋會同可以入到唔同監獄做探訪嘅青牧做合作，透過探訪就會直接轉介過來學拳，我好明白佢哋，我都試過戶口撳唔到錢嘅日子，佢哋有好多唔同嘅問題，令佢哋處於好迷惘嘅階段，既然無人幫佢哋，咁我想去做呢個角色。」

▲ 宮田會拍片分享不同的想法和概念，藉此引導青少年正確的成長方向。（受訪者提供）

除以社福形式收生，拳館亦有做街客生意，學員主要透過社交平台報名，拳館得以平衝收入開支。自辦拳館以來，宮田累積不少經驗，當中一次到中學做拳擊分享時就令他留下深刻印象。

當時原先在校內設立的拳擊檔攤旁正有KOL的分享，當他開始分享拳擊時，原先在聽KOL分享的百多名同學即衝到宮田的拳擊分享前，有位學生更被其他同學「推舉」出來挑戰宮田，怎料當時的訓導主任和班主任都同時批准︰「正常學校都唔會批准，因為唔受傷係最好，有咩損傷都擔當唔起啦，咁我都識就著，用輕力掂到個種力囉！」

宮田形容多次的拳擊教學和分享中，都遇上過不少人的挑戰，但他認為學習拳擊，打得好並非最重要，重點在於在過程中能夠找到自己的目標。

▲ 又開設baber shop，讓邊緣青年有就業機會，並經常提供義剪服務。（受訪者提供）

開社企助青年就業

近年拳擊運動漸漸在港盛行，但宮田坦言拳擊運動員的待遇仍有待改善，他亦渴望能夠帶來改變。以往香港有留意拳擊的人少之又少，對拳賽的規則、定義和細節都無太多了解，但最近有不少機構或策劃人舉辦素人拳賽，令拳擊開始得到大眾的關注。

宮田認為拳擊讓問題青年多了一條出路︰「佢哋以往因為讀唔成書，只能做跟車，洗碗等工作，但打拳可以訓練紀律之餘又為令佢哋有機會成為職業拳手。」宮田希望未來將拳館打造成更大規模的拳擊學校，並透過拍片，分享不同的想法和概念，藉此引導青少年正確的成長方向。

▲ 宮田感激社工葉姑娘多年的鼓勵和支持，形容對方為人生導師。（受訪者提供）

除透過社創基金開設拳館外，宮田亦透過計劃開設baber shop，目前又正寫計劃書，打算開設測量工程公司，目的同為協助問題青年，提供就業機會，改變命運。



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