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健康專欄｜中醫師：夏季火旺　人要養心

醫生診症室

撰文： 註冊中醫師唐文儀博士

發布時間： 54 分鐘前

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冬瓜湯有清熱解暑，醒脾開胃之效。（iStock）

立夏過後，天氣愈來愈熱，日間動輒出現30多度的高溫，悶熱的環境令人十分難受。
中醫認為夏季屬火，這時人的心火也最為旺盛，而火氣通於心，加上香港屬於亞熱帶地區，氣候炎熱，夏季常會大量出汗，容易耗傷心氣，使人煩躁不安，因此夏季養生秘訣特別要注意「養心」。

夏天慎防心血管問題

一年之中，心與夏的關係最大，故夏季邪氣傷人，多攻在心。一方面，夏季溫度高，濕度高，熱擾心神，使人心煩易怒，而且現代社會冷氣處處，冷熱交替容易形成邪氣；此時人體代謝亦因炎熱加快，血液迴圈加快，相應心臟的負擔也會加重，心氣不足下，心血管系統諸多病變也可乘機而起，如心率不齊、心跳失常、心絞痛及心肌梗塞等等。

另方面，夏季天氣漸熱，陽氣漸漸旺盛，容易使人變得心火旺。心火上升可表現為口舌糜爛、生瘡、心煩意躁、舌尖泛紅，兒童則可能顯得多動、煩急、不安。又因為夏天是多汗的季節，人體流的汗實為心之液，也就是心臟流出來的液體，而流汗太多心跳也會失常。

養心攻略

可以說，夏天是心臟代謝最旺盛之時，所以夏天也是我們養心最好的季節。如何才能有效養心？下面是一些夏季養心的要點。

飲食宜清淡：夏季本已心火旺，故要避免心火內生，飲食最好盡量以低熱量及少油的清淡食物為主，因為真正清淡的東西才能化熱，熱量高、多油的食物會使火氣更大。

多吃紅色食物：在陰陽五行理論中，紅為火，入心，可補氣補血，養心自然要多吃紅色食物，例如紅豆、紅棗、蘋果、枸杞、番茄等，都有養心補血的功效。至於苦味食物如苦瓜則有助降心火。

不要喝冰飲：暑熱時貪涼，容易邪氣入侵傷人，尤其是生冷食物吃進肚後可使毛孔關閉，令人體更難散熱，結果人變得更加燥熱。

調整生活作息：有時即使吃得清淡，少吃燥熱食物，依然有心火過旺、心煩意亂的狀況出現，就要檢視及糾正生活習慣，例如熬夜容易使肝火更旺，若心中思緒繁雜、思慮過多、充滿憂慮則可使心火旺，這時就要調整生活作息，幫助降火。

多攝取易消化食物

除了養心，我們在夏季也要防暑，因為暑熱熾盛，可傷人體正氣及津液，引致中暑，出現頭昏、頭痛、多汗、神疲乏力、口渴、噁心等症狀，嚴重者可見昏迷、手足厥冷等。

由於夏季濕熱的氣候易致暑濕困脾，影響脾胃功能，令人食慾不振，這時宜選擇一些質軟及易於消化的食物，少吃肥甘厚膩、煎炸及辛辣食品，以免化生痰濕礙胃或化火傷津，可多吃通便利尿食物，保持大小便通暢，使體內暑熱之邪從二便排出。

另外，縱使天時暑熱，室內冷氣溫度也不宜太低，以免由熱轉冷時容易外感風寒，而過低的冷氣會使汗孔緊閉，暑濕在體內不能通過出汗散發，容易導致濕熱鬱積體內。睡覺時更不要面向風扇或冷氣出風口，以防感受風邪。

最後，夏季高溫汗多，大家謹記養成多飲水習慣，可以鮮或乾荷葉煎湯飲用，以生津止渴，酸梅湯、二皮飲及冬瓜湯等也有清熱解暑，醒脾開胃之效，不妨試試。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《夏季火旺 人要養心》。

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