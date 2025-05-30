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視帝老婆｜貼素顏照親揭免疫系統出問題　單文柔承認自持年輕忽略健康：小病是福

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撰文： 艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳展鵬老婆單文柔撰長文親揭病況。

【陳展鵬／單文柔／香港小姐】陳展鵬老婆單文柔（Phoebe）日前公開數張病容照，並透露4月份病足1個月，起初以為眼睛發炎，其後臉部與頸部腫脹，惟一直找不出原因，引來外界和好友擔心。

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現年35歲的單文柔今日（5月30日）於IG撰長文親揭病況，帖文開首Phoebe由衷感謝大家的關心，強調日前分享的經歷，是想提醒大眾關注健康，同時也提醒自己注意身體狀況。她表示：「我寫呢篇文字出嚟，係因為真係覺得唔好意思，令到大家擔心了。」

單文柔早前撰文大談病況，令朋友憂心。（取自instagram）

單文柔患病︱免疫系統響警號

Phoebe過去偏好靜態運動，例如行山以及打高爾夫球等，現在明白需要做適量的帶氧運動，她寫道：「唔可以懶…」

35歲的Phoebe坦言自持年輕，因而忽視健康，她寫道：「小病是福，之前都重覺得自己還年輕 ，身體還可以，以為係熱氣，感冒之類，一陣就過，直到有一天爆了，先發現係免疫系統出現問題。」

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單文柔患病︱好友患重病深受體會

Phoebe稱沒想到分享經歷後，會有這麼多朋友私訊自己，另外，近日得知一位3孩之母的好友患上重病，令她心痛不已。

她說：「一個好耐沒有聯絡的朋友，告訴我她在經歷嘅事，她有三個很可愛小朋友，都年紀很細，有一天發現自己唔舒服，去檢查時候，有一個大病，我聽到之後好難過，但我好欣賞佢嘅樂觀同正能量，調整過後好好享受每日和家人時光，就好似平時一樣！希望集氣 祝願佢早日康復，繼續睇住小朋友健康長大。」

眼見朋友患重病，Phoebe亦提醒自己要注重健康，她感慨寫道：「好多時候係舒服情況就會遺忘咗，以前細個大人成日都話，新年要祝願長輩身體健康 ，而家真係明白啦，不容易。」

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