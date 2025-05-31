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冷氣機慳電｜7成人唔知冷氣機1模式慳電又夠凍　日本三菱Panasonic教設定秘技：每小時電費僅4毫！

家事百科

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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7成人唔知冷氣機1模式慳電又夠凍？日本三菱Panasonic教夏天要咁開！

【冷氣機慳電方法】踏入初夏，天氣開始炎熱，家家戶戶都開始開冷氣，但大家熟不熟悉冷氣機的功能？日本Panasonic較早前一份問卷調查顯示，有超過七成的日本住戶基本不會使用冷氣機1個模式，故此浪費了不少的電力！

冷氣機慳電方法｜冷氣機1模式更慳電涼爽

ITMedia報道指，Panasonic在5月初針對20至60歲的住戶進行一項調查，結果發現有34%的人「幾乎不用」送風模式，有39％的人則是「完全沒使用過」，換言之有超過70%的家庭從未使用過這功能。Panasonic表示送風相較冷氣模式可以節省更多電力，更點出2大優點，即睇下圖：

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1.送風模式非常慳電

Panasonic指，送風模式下冷氣的壓縮機不會啟動，只會使用風扇送風，因此耗電量極低。數據顯示，送風模式每小時的耗電量大約是12Wh，以每度電費31日圓（約港幣$1.7）計算，每小時只需要約港幣$0.4，相比冷氣模式更能節省電力。

2.提高降溫效果

冷風模式能透過提升室內空氣流動，令體感溫度下降1°C 至2°C，相當於風速為每秒1米的涼風，如同風扇的中等風速。對於室溫未達28°C的環境，使用送風功能可已足以令人感到舒服。

同場加映：冷氣機開機前做1步防霉菌

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冷氣機慳電方法｜三菱電機教咁樣開可抵炎夏

另外，報道中也引述了三菱電機的實驗報告，指初夏和炎夏也適合使用送風模式，根據實驗報告，將冷氣溫度設定為30°C，並使用「擺動送風模式」，與設定為28°C的冷氣相比，體感溫度只相差0.2°C，但耗電量卻減少了約21.1%，所以只要善用送風功能，既可以慳電，也能達舒適效果。

不過香港天氣濕熱，要開冷氣的同時慳電，不能只使用送風模式，建議配合風扇一同使用，降溫效果更為顯著。如果先開啟送風模式將室內空氣對流，再配合風扇將涼風吹至房內每個角落，然後再使用冷氣的製冷功能，也可減少能源消耗。要維持冷氣效能，也要定時清洗理隔塵網。

同場加映：台電教3招冷氣慳電法

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