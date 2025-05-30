結業潮｜人氣小店「元朗花甲粉」突結業　店主稱員工「穿櫃桶底」　損逾8千貨款無奈關門

【結業潮】經濟低迷，飲食業及零售市場境況慘不忍睹！有元朗名物之稱的「元朗花甲粉」餐廳宣佈將於6月中結業，不過「屋漏逢連夜雨」，餐廳老闆娘日前突然透露被員工「穿櫃桶底」，四位數的貨物及金錢遭一掃而空，又適逢近日是老闆娘的生日，令她感到極之心寒，「最後一個月都要比人搞到無得好頭好尾...」

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元朗花甲粉結業｜員工疑挾帶私逃 八千多元貨款消失

「元朗花甲粉」的老闆娘早前於Facebook專頁宣布，將於6月21日結束營業。結業在即，老闆娘3日前出帖表示員工們已陸續「跳船」另覓去路，不過，打擊接二連三而來，其後老闆娘再度發帖，指出疑遭員工「挾帶私逃」八千多元的貨款，

我今日打咗過百次電話俾我嘅員工，但係一個都無聽電話，而且尋日放喺舖頭裏面嘅貨款全部唔見曬，今日喺完全無貨喺舖頭做嘢...打電話俾有關人士全部唔聽唔覆，係已讀不回嗰隻。

元朗花甲粉結業｜被迫提早結業、孤獨過生日

由於沒有食材提供，令餐廳難以開業，老闆娘無奈表示餐廳被迫提早「關門大吉」。而令老闆娘感到更心寒的是，原定29日是她的生日，也約好了員工們一起在店內慶祝，但卻遭到背叛，

今日係我生日，亦係元朗花甲粉玩完嘅日子。

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元朗花甲粉結業｜網民力勸報警

對於「元朗花甲粉」快將結業，不少粉絲食客已感到不捨，而得知老闆娘的遭遇後，網民為之痛心，「老闆娘唔使怕，我哋支持你！」、「今晚開唔開？我過嚟撐你！」、「你碗粉咁好食都唔可以繼續做落去真係好可惜」。

大量網民紛紛力勸老闆娘不要姑息養奸，「老闆娘點好人都好，呢單嘢有啲離譜，真係要報警備案」、「講真，你有晒CCTV直接報警，你將成件事講出嚟，其實都無咩補救作用」；亦有粉絲希望老闆娘可以支持下去，「我會跟隨你，開到邊食到邊」，對此老闆娘則表示，「而家得兩個方法可以做落去，第一搵人投資第二賣盤俾人」。

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元朗花甲粉結業｜元朗起家日賣500碗

「元朗花甲粉」是元朗名物，數年前於元朗起家，供應花甲粉及百搭粉，其湯底以過千隻蜆熬煮而成，所以入口香濃、鮮甜，而且再配上新鮮的花甲、娃娃菜、金菇等配料，整個組合極之吸引，俘虜了不少食客的胃，於去年年初更於同區開設第二分店，風頭一時無兩。

可惜，受到大環境及其他因素影響，老闆娘透露由以往的每日賣500碗粉麵變為150碗，令經營極之困難，無奈被迫結業。而為了經營此生意，老闆娘自稱多年以來一直受到不少人的「追擊」及「網暴」，而她亦透露身體日漸轉差，除了手有舊患外，更因糖尿病導致雙腳不能久站，而是次結業加上遭背叛事件，令老闆娘感到心身俱疲，也令嗜鮮的食客們感到非常失落。

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