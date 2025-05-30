健康飲食｜血管老化恐傷心/腦/腎/眼　醫生推薦7大血管逆齡食物　心血管病死亡率大降25%

【血管老化／高血壓／飲食習慣／心血管】血管老化容易引發高血壓，增加患心血管疾病的風險。要讓血管恢復年輕，有醫生推薦7大血管逆齡食物，當中含有一種特別成分，能幫助改善血管彈性與反應力，預防及緩解高血壓。

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台灣基因醫生張家銘在其Facebook專頁分享，血管是身體的運輸系統，負責運送氧氣、營養、激素、免疫細胞。血管一旦硬化、失去彈性，不僅容易造成高血壓，更會損害心臟、大腦、腎臟、眼睛，甚至影響記憶與睡眠。因此，血管的年齡決定了身體的運作順利與否，如要幫血管「逆齡」，日常飲食極為關鍵。

健康飲食｜7大血管逆齡食物

張家銘表示，根據2025年一篇發表於《歐洲預防心臟醫學期刊》的系統性回顧與統合分析，該研究整合了145個臨床研究、超過5000名受試者的數據，發現有助血管健康的「關鍵因子」：黃烷-3-醇（flavan-3-ols）。

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這種分子是一種天然的植化素，普遍存在於以下7種食物中：

綠茶

紅茶

可可粉

黑朱古力

蘋果

葡萄皮

葡萄籽

張家銘指出，研究發現，只要每日規律攝取黃烷-3-醇，不但能讓血壓明顯下降，還能改善血管彈性與反應力，也就是所謂的「血管內皮功能」（Flow-Mediated Dilation, FMD）。它不僅有助降血壓，更重要的是讓血管恢復「呼吸」能力，黃烷-3-醇進入人體後，能帶來以下益處：

能促進一氧化氮（NO）生成，這是讓血管放鬆、舒張的天然信號分子，能幫助血壓自然下降。

有抗氧化作用，減少血管內壁的發炎與自由基損傷，延緩動脈硬化的發生。

能提升微血管的通透性與修復力，讓身體在高壓環境下更能應付與調節。

健康飲食｜4大飲食習慣 助血管重啟年輕模式

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黃烷-3-醇的作用不是只有短暫效果，長期攝取更能幫助修復血管，甚至有研究指出可使心血管死亡率降低超過25%。張家銘強調，吃對食物，就能在日常生活中幫血管進行復健，而要達到有效攝取量其實很簡單，只要養成以下習慣即可獲取足夠的黃烷-3-醇：

早餐加2匙無糖可可粉在燕麥中

每天吃1-2塊70%以上的黑朱古力

喝不加糖的茶（綠茶、紅茶、烏龍茶皆可）

搭配1個蘋果，或幾粒連皮葡萄

張家銘指出，以上習慣能攝取400–600毫克的黃烷-3-醇，達到研究建議的「治療等級劑量」。他建議，從天然食物中攝取黃烷-3-醇，不需保健品就能幫助血管重啟年輕狀態，當血管恢復彈性，血壓自然趨於穩定。

同場加映｜按壓人體7大「搏動點」測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

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資料來源：基因醫生張家銘

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