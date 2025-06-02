止咳良方｜荃灣湯水涼茶舖「止咳神器」被稱連飲3日見效　中醫解構成分：3類人勿亂飲【附3款止咳食療】

【新冠疫情／止咳／喉嚨痛／涼茶／湯水】最近各地新冠疫情升溫，不少港人亦不慎「中招」，出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，康復後卻又久咳不癒難斷尾。近日Threads有網民分享荃灣一間街坊湯水涼茶店有售「止咳神器」，據悉每次經過都排長龍。有網民大讚這間街坊店鋪猶如「民間神醫」，連飲3日即見效！

止咳良方｜Threads爆紅荃灣街坊涼茶舖

有女網民譚小姐在Threads發文，指近日為家人特地到荃灣這間湯水涼茶店「峰味正氣良方」排隊購買止咳湯水。據悉，該小店門外經常大排長龍，其前身是一間米線餃子店鋪，後來轉型賣自家食療湯水。湯水茶飲種類很多，幾乎能夠涵蓋所有常見身體不適，包括感冒止咳、濕疹救星、疏肝解毒、清熱殺手等；當中亦不乏養生茶飲，包括滋潤蘋果木瓜雪梨水、雪蓮果百合北杏燉印度椰子湯、杏汁豬肺雞腳湯、竹蔗茅根馬蹄紅蘿蔔等，包羅萬有。

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而當中使用的材料和價錢亦全部公開，童叟無欺。店主在鋪面張貼「大字報」列明食材，如止咳湯水會用上魚腥草、龍脷葉、枇杷葉、青橄等，有化痰止咳、燒脂排毒、預防傷風感冒菌等功效。價錢亦非常貼地親民，定價由一般蘋果雪梨茶$23至濕疹救星$64左右。

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止咳良方｜$203/7支自家製止咳湯水療程

女網民當日烈日當空為家人排隊逾1小時，一共買了7支湯水，只需$203。不少街坊對於該店讚不絕口，指店主超細心設「問診」服務，根據每個顧客的症狀幫顧客挑選適當的湯水或涼茶，再詳細指教飲用次序和方法。事後還會在Whatsapp錄音跟進和解答疑問，服務貼心又窩心。

唔係講笑，個個喺度問診，見醫生都未有咁詳細。而老闆又真係好認真問你情況，仲會係你Whatsapp錄音，驚你唔記得。真心有啲佩服！

不少網民在帖文下留言親測有效，表示「試過連飲3日便有好轉」，大讚果然是「高手在民間」。有見及此，TOPick邀請本港註冊中醫師林惠賢解構當中食材對於止咳的功效。

涼茶迷思｜中醫師解析止咳湯水成分：有效但非人人適用

根據小店標示，該款止咳飲品主要含龍脷葉、青橄欖、石黃皮等材料。林惠賢指出，這些成分確實對止咳有一定效果，但需注意適用情境與體質差異。

涼茶迷思｜止咳效果有限制 高糖分恐加重痰濕

林惠賢分析，龍脷葉、青橄欖、石黃皮均具止咳作用，尤其對「 久咳」或「燥咳」較有效 。然而，此類飲品通常含 較高糖分 ，若因「初起感冒」或「痰濕型咳嗽」引發的症狀，過量攝取可能刺激氣管、加重痰液分泌。少量糖分雖有潤肺作用，但整體仍建議對症使用。她強調「世上沒有萬用止咳方」，需隨病情變化調整。

涼茶迷思｜體質與證型是關鍵 亂飲恐延誤病情

再者，咳嗽分多種證型，如風寒、風熱、痰濕、肺陰虛等，若未辨明體質隨意飲用，可能適得其反。林惠賢舉例，如「肺陰虧虛」者誤用溫肺藥材，反而耗損陰液，延長病程。 健康人士偶爾少量飲用雖無大礙，但兒童、消化能力較差或糖尿病患者需謹慎控制份量。

涼茶迷思｜涼茶非萬能 無病勿過量

很多人認為中藥涼茶是從天然食材煲煮而成，成分無添加適合人人飲用。針對「是否人人適合飲涼茶」，林惠賢提醒，若無相關病症，偶爾飲用問題不大，但需根據個人體質調整。咳嗽治療需分清「新咳」或「久咳」，並對應寒熱虛實，建議病人出現症狀時先諮詢專業意見，避免自行服用不適合的方劑。她補充， 大部份湯水都不適合感冒時飲用 ，若症狀已經困擾咗一段時間，請尋求註冊醫師求醫。

止咳｜6種食材止咳

針對3種常見痰咳類型，包括 寒咳、熱咳、燥咳 ，林惠賢建議可以多食以下6種食材止咳：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 寒咳：陳皮、薑 熱咳：桑葉、白蘿蔔 燥咳：雪梨、杏仁

她提醒大家，坊間流傳很多偏方，但採用前要三思和釐清症狀。咳嗽看似普通且常見的症狀，亦有不同證型之分，如：新咳、久咳，各種風寒、風熱、風燥、痰濕蘊肺、肺陰虧虛；建議飲用偏方前，應先了解自己體質及諮詢註冊中醫師意見。

她續指，久咳者本應多溫水，溫柔咳出痰便可，故此多喝溫水就足以改善痰黏氣管的情況。她亦建議以下一些久咳者適用的飲食宜忌：

止咳｜8類食物久咳者忌食

▼ 點擊圖片放大 +8 +7 忌生冷、煎炸、油膩、辛辣，高糖份、牛奶、芝士、濃湯等食物

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