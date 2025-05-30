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大腸癌丨6年歷4次手術50次化療不敵結腸癌　37歲單親媽媽離世前稱：不想再受折磨

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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內地一名單親媽媽自2019年證實患結腸癌（又稱大腸癌）後，便將抗癌經歷拍片記錄，可惜的是，與癌魔抗爭6年，期間經歷4次大手術、50次化療，耗費了所有積蓄，於5月27日仍然不敵病逝，終年僅37歲。她生前5月最後一次發文，便曾寫道: 不想再受折磨了。

綜合內地傳媒報道，該名單親媽媽張瀟群在2019年的時候，因為腸阻塞住院，最終證實患結腸癌，因為發現較晚，癌細胞更擴散至卵巢、肺部、肝部。

張瀟群生前是一名抗癌博主，不時拍片與網民分享抗癌日常。據了解，她是於5月27日晚9時左右病逝。去世前，她的病情已不見樂觀，不但已昏迷一周，於臨終前一天，更發高燒，體溫直逼40度。

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事實上，張瀟群生前社交平台最後一條發文已是5月11日，她當時以「痛不欲生」來形容自己情況:

怕了，真的怕了，真不想去，不想再受折磨和痛苦了。

張瀟群曾在平台上稱，自己早年離婚，獨自帶著女兒生活，並曾苦呻因為治療的費用支出太大，加上還要負擔孩子的生活支出，令她多年積蓄已盡數清空。

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結腸直腸癌又稱結直腸癌、大腸癌。台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌表示，大腸癌最可怕的是早期並無症狀，他在門診中遇到有明顯症狀的患者，檢查後經常發現已屬中晚期大腸癌，治療起來既複雜又困難。

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而大腸癌的高危因素則包括以下4種：

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