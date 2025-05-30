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新手媽媽｜39歲屯門娜娜晒重量級巨B　半歲囝囝暴風成長與爸爸如餅印

新手爸媽

撰文： 艾維

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

「屯門娜娜」董幸兒的半歲大兒子暴風式成長！

【屯門娜娜/新手媽媽】現年39歲的「屯門娜娜」董幸兒前年1月跟迪康（Dick Cheung）結婚，去年11月屯門娜娜升呢人母誕下麟兒，不再於公園跳舞的她，喜愛於IG分享湊B日常。

新手媽媽丨如米芝蓮寶寶

屯門娜娜日前分享愛兒數張近照，雖然已升呢人母，抱仔出巡的娜娜打扮依然性感，從照片可見，已經半歲大的兒子長得肥肥白白，特別是一對腳仔長得頗粗壯，睇來B仔飲奶都幾吸收。

今年3月，屯門娜娜為兒子搞百日宴，事後她於IG上載大堆照片，當時愛兒仍然體型較小，沒想到短短兩個多月後，B仔竟然迅速成長，不僅模樣越來越像爸爸，髮量更是濃密豐厚，樣子十分可愛。

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新手媽媽丨老公忙湊B極速衰老

另外，獲網民封為「翻版Anson Lo」的屯門娜娜老公Dick，或許要幫忙湊仔，只見Dick疲態盡露，跟前年新婚時的容貌差很多，可說是極速衰老。

反之「屯門娜娜」產後極速瘦身，她曾分享坐月的短片，片段中見娜娜對鏡自拍，產後17日已回復纖瘦身材。在另一相片中，娜娜穿著月子中心的睡衣，素顏示人的既然跟大S撞樣，當時娜娜透露獲老公安排到高級月子中心坐月，費用也不便宜，母憑子貴的她獲老公悉心照顧。

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