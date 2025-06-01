爸爸心聲｜港爸呻長期被迫食妻女剩飯菜　拒做「二手飯」垃圾桶：成日叫我食埋佢

【夫妻關係/爸爸心聲】近日一位港爸在網上發文訴苦，坦言自己長期被迫吃妻女剩下的飯菜，尤其是女兒常買幾十元一杯的「廢水」（珍珠奶茶），喝兩口就丟下，叫他幫忙「執手尾」。他說：「女兒食唔曬，叫我食埋；老婆食唔曬，又叫我食埋。」作為一家之主，他只希望得到應有的尊重，不想再被當成「家庭廚餘桶」。

▲ 港爸呻爆長期被迫食妻女的剩飯菜，似足「二手飯」垃圾桶，這種情況更是天天發生。（iStock圖片）

爸爸心聲｜老豆等同垃圾桶？

這位港爸回憶自己快到40歲，過去30年從未食過「二手飯」——那些家人吃不完的剩菜剩飯。過去的他，飯菜總是熱騰騰、新鮮出爐。可是，成為丈夫、成為父親後，這種情況卻天天發生，讓他感到無奈。

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爸爸心聲｜成家立室後的轉變

婚後生了女兒，人生180度大轉變。多了一個身份，變成老公、老豆，還有一個隱藏身份——家庭垃圾桶。「個女食唔曬，叫我食埋佢；個黃面婆食唔曬，又叫我食埋佢。」當他告訴家人自己已經飽了，不想再吃，換來一陣白眼和一句：「咁浪費，唔得！」這種責備讓他心裡很不是滋味，感覺自己像被利用的垃圾桶。

更誇張的是女兒街上買了幾十元的飲料，喝不完又推給他喝。那杯飲料幾十元，他不忍心浪費，只好喝下去，結果自己也覺得難受。這種「二手飯」不只是食物，連飲料也成了他的負擔。

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爸爸心聲｜教育女兒不要太浪費

外出行街又是另一場考驗。女兒看到五顏六色的「廢水」珍珠奶茶、芒果冰沙、彩虹汽水，眼睛一亮，立刻說要買。幾十元一杯，喝了兩口，她就說：「爸爸，我飲唔到啦！」杯「廢水」便落到他手上。他不忍心浪費，只好硬著頭皮喝完，發揮「垃圾桶」精神，「一啖啖飲晒佢」。

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爸爸心聲｜這是愛的表現？

這位港爸坦言，自己從未習慣這種生活，過去30年沒有這種經歷，現在卻成了家裡的「垃圾桶」。這不只是身體上的負擔，更是心理上的壓力。每次被逼吃不想吃的東西，心裡都充滿反感和無奈；更讓人心酸的是，連吃「二手飯」都要自我合理化，告訴自己這是為了不浪費食物，是家庭責任的一部分。但內心深處，仍覺得不舒服。

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