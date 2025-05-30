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王毅訪港｜李家超與王毅共進工作午餐　就國際交往合作等議題交流意見

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

李家超與外長王毅會面。（政府新聞處圖片）

外長王毅來港出席國際調解院公約簽署儀式。特首李家超中午在禮賓府設宴，雙方共進工作午餐，並就國際調解院的工作和香港特區的國際交往合作等議題交流意見。

政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。

李家超表示，王毅親臨香港，見證《關於建立國際調解院的公約》簽署的歷史時刻，他和特區政府深感鼓舞。他說，特區政府有能力勝任推廣國際調解院的任務，並將香港建設為亞太區國際法律及解決爭議服務中心。

李又感謝外交部、外交部駐港特派員公署和國家駐外使領館一直支持特區政府深化國際交往合作，包括為他和特區政府官員出訪外地的行程作悉心安排，讓香港能夠更有效彰顯在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的優勢。

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陳茂波 財政司 李家超 政治

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