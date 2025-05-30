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林夏薇回應︱視后遭入稟申請破產　林夏薇表示感莫名奇妙：交俾律師處理

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【林夏薇 / 視后 / 林夏薇丈夫 / 破產】視后林夏薇被入稟高等法院呈請破產，據資料顯示，呈請人為Jadespring Limited，被呈請破產者林夏薇（Lam Ha Mei），報稱住址為山頂柯士甸山道8號The Mount Austin，案押後至8月26日下午在高院提訊。（案件編號：HCB4181/2025）

此事曝光後即成網熱話，林夏薇回覆傳媒表示：「我老公Jason租住間屋嘅公司有官司，正在上訴中，所以我都莫名奇妙，依家交俾律師處理當中，我亦都冇收到任何通知。」

林夏薇被申請破產︱37歲視后林夏薇被申請破產　祖父不簡單家庭背景強勁

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林夏薇回應︱中央戲劇學院畢業 

現年37歲的林夏薇出生於廈門，在4歲來港生活，9歲後回流廈門讀書。她在2004年考入中央戲劇學院，畢業後加入香港話劇團成全職演員，在2011年加入TVB，首部參演電視劇為《結‧分@謊情式》。於2022年憑《七公主》奪《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女主角獎封視后。

林夏薇於2015年低調與年長16歲的金融才俊莫贊生結婚，並於太平山頂豪宅設宴。著名藝人林峯為她的堂兄，林夏薇最近一次公開露面正是在5月25日現身紅館捧埸睇林峯演唱會場。

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