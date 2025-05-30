居家清潔｜港人旅行5日歸家屋內驚現白蟻大軍　因做錯1事牆面築蟻道灶台屍橫遍野

春夏之際飛蟻橫行，如未提前防範，稍有不慎便會遇到「大麻煩」。近日，有人在Facebook「香港滅蟲關注組」發帖，指旅行5日歸家看見驚人一幕。

屋內牆面多出白蟻築起的泥道，廚房灶台更佈滿飛蟻屍體，畫面「慘不忍睹」，相信清理起來也是個大工程；事主詢問滅蟲公司後得知，原來是自己旅行前做錯了1件事而招致「麻煩」。

居家清潔｜屋內驚現白蟻大軍 廚房遍布屍體

樓主日前外出旅行5日回家後，被眼前的一幕震驚，家中遭到白蟻大軍入侵，「去咗旅行5日，屋企就搞成咁，等滅蟲公司嚟搞……希望搞得掂，好麻煩」，他崩潰表示「簡直攞命啊！希望快點搞掂，仲有執返啲牆身！」。

據圖片可見，樓主家中各處都有白蟻大軍的蹤跡，多處牆角、門框、窗台縫隙、置物架邊緣都出現白蟻用泥土及分泌物組成的蟻道，呈不規則形狀，有大有小；而廚房的抽油煙機和電磁爐上「屍橫遍野」，布滿飛蟻屍體，場面相當誇張、恐怖。

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居家清潔｜擅噴殺蟲水及清潔所致

樓主立即找來滅蟲公司處理，向專業滅蟲人士了解後發現，原來是自己旅行前向白蟻噴殺蟲水所致；他解釋稱早在旅行出發前幾日便發現家中有白蟻，亦及時請滅蟲公司前來查看情況，但自己「又衰多手」噴殺蟲水及清潔，才導致幾日後情況惡化。

由於自己第一次遇此情況，樓主想盡快結局，「我第一次遇白蟻，驚得滯諗住快啲噴殺蟲水殺死佢哋，￼點知滅蟲公司話咁樣仲衰」，「滅蟲公司話唔可以即時搞，要等條蟻路出返嚟先追蹤到，結果5日就出晒嚟」。

居家清潔｜網民：睇到都好驚！

網民看過樓主家中情況後直呼恐怖，「睇到都好驚」「好恐怖，遇到疑似蟻佬真的不要亂噴殺蟲水，牠們會分散走仲死」「應該本身都有，白蟻泥唔係一時三刻，啲飛蟻應該係咁啱出巢分家抽晒落抽油煙機」「白蟻就麻煩」。

有經歷過類似情況的網民提醒樓主要盡快、小心處理，「快啲搞掂佢，當年我屋企啲白蟻蛀左廁所個吊櫃，蛀到個櫃斜咗……啲師傅嚟到話發現得快，否則個櫃好快會冧落嚟」。

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