  • 24°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

居家清潔｜港人旅行5日歸家屋內驚現白蟻大軍　因做錯1事牆面築蟻道灶台屍橫遍野

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

港人旅行5日歸家屋內驚現白蟻大軍，因做錯1事牆面築蟻道灶台屍橫遍野。

春夏之際飛蟻橫行，如未提前防範，稍有不慎便會遇到「大麻煩」。近日，有人在Facebook「香港滅蟲關注組」發帖，指旅行5日歸家看見驚人一幕。

屋內牆面多出白蟻築起的泥道，廚房灶台更佈滿飛蟻屍體，畫面「慘不忍睹」，相信清理起來也是個大工程；事主詢問滅蟲公司後得知，原來是自己旅行前做錯了1件事而招致「麻煩」。

TOPick一分鐘
九龍城寨展覽｜「九龍城寨光影之旅」免費開放　重現8大電影場景增魚蛋工場+啤膠廠

居家清潔｜屋內驚現白蟻大軍　廚房遍布屍體

樓主日前外出旅行5日回家後，被眼前的一幕震驚，家中遭到白蟻大軍入侵，「去咗旅行5日，屋企就搞成咁，等滅蟲公司嚟搞……希望搞得掂，好麻煩」，他崩潰表示「簡直攞命啊！希望快點搞掂，仲有執返啲牆身！」。

據圖片可見，樓主家中各處都有白蟻大軍的蹤跡，多處牆角、門框、窗台縫隙、置物架邊緣都出現白蟻用泥土及分泌物組成的蟻道，呈不規則形狀，有大有小；而廚房的抽油煙機和電磁爐上「屍橫遍野」，布滿飛蟻屍體，場面相當誇張、恐怖。

點擊圖片放大
+7
+6

居家清潔｜擅噴殺蟲水及清潔所致

樓主立即找來滅蟲公司處理，向專業滅蟲人士了解後發現，原來是自己旅行前向白蟻噴殺蟲水所致；他解釋稱早在旅行出發前幾日便發現家中有白蟻，亦及時請滅蟲公司前來查看情況，但自己「又衰多手」噴殺蟲水及清潔，才導致幾日後情況惡化。

由於自己第一次遇此情況，樓主想盡快結局，「我第一次遇白蟻，驚得滯諗住快啲噴殺蟲水殺死佢哋，￼點知滅蟲公司話咁樣仲衰」，「滅蟲公司話唔可以即時搞，要等條蟻路出返嚟先追蹤到，結果5日就出晒嚟」。

居家清潔｜網民：睇到都好驚！

網民看過樓主家中情況後直呼恐怖，「睇到都好驚」「好恐怖，遇到疑似蟻佬真的不要亂噴殺蟲水，牠們會分散走仲死」「應該本身都有，白蟻泥唔係一時三刻，啲飛蟻應該係咁啱出巢分家抽晒落抽油煙機」「白蟻就麻煩」。

有經歷過類似情況的網民提醒樓主要盡快、小心處理，「快啲搞掂佢，當年我屋企啲白蟻蛀左廁所個吊櫃，蛀到個櫃斜咗……啲師傅嚟到話發現得快，否則個櫃好快會冧落嚟」。

最新影片推介：

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

滅蟲 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

羅家英患癌︱家英哥自揭4度患癌直言約剩9年命　不做化療豁達面對：我不怕死！
羅家英患癌︱家英哥自揭4度患癌直言約剩9年命　不做化療豁達面對：我不怕死！
癌症殺手︱78歲羅家英自爆第4次患癌被判最多剩9年命　豁然面對：我一點都不怕
癌症殺手︱78歲羅家英自爆第4次患癌被判最多剩9年命　豁然面對：我一點都不怕
林夏薇被申請破產︱37歲視后林夏薇被申請破產　祖父不簡單家庭背景強勁
林夏薇被申請破產︱37歲視后林夏薇被申請破產　祖父不簡單家庭背景強勁
急症室最長等候時間（05月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間16:05）
腦腫瘤｜蔡一傑開刀除腦瘤後首度公開現身　消瘦露面精神佳
腦腫瘤｜蔡一傑開刀除腦瘤後首度公開現身　消瘦露面精神佳