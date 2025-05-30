端午節粽子︱一日三餐食粽可致血糖飆升昏迷！6種常見粽卡路里比拼　營養師教1招免致肥

【端午節／粽子熱量／鹹肉糭／鹼水糭／裹蒸糭】端午食粽應節但千萬不要過量！有營養師分享6種常見粽子熱量，一隻最邪惡可高達1400kcal；要避開致肥陷阱，營養師教用1招大大減低粽子熱量。

粽子高糖高熱量 男子過量進食昏迷險死

端午節一日三餐都食粽，可以導致嚴重後果。内地曾有一宗市民因過量進食粽子而命危的個案——江蘇省一名65歲患有糖尿病的林姓男子，在端午節前夕一日三餐吃粽，不久就突然頭暈乏力，送院治療期間更一度昏迷。經檢查後發現，男子血糖飆升至18，被確診為「糖尿病酮症酸中毒」，經搶救才保住性命。醫生表示，粽子內有蜜餞及豆沙等材料，加上該名男子吃粽時喜歡放糖，導致其血糖快速上升。

粽子高糖高熱量，加上粽子不容易消化而且粘度比較大，不能吃太多。

2類人不宜進食

粽子屬糯米製品，性質黏，且含有較多的鹽或糖，熱量很高。如果一次吃太多，很容易引起胃酸過多、胃脹等消化不良症。本港註冊中醫師陳家信曾指出，有跌打損傷（血瘀腫痛）的病人及三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）人士，都不宜食粽：

粽子主要成分為糯米，因其性黏膩，影響氣血運氣，阻礙散瘀消腫，有跌打損傷的病人禁止食用。臨床亦多見病人因食糯米後而疼痛加重，部分病人更對菠菜或珍珠米有同樣反應。

另外，濕熱痰多體質及脾胃消化功能差者，都不宜進食糯米；小兒不宜多食。

至於食粽時適合配搭的飲品，央廣網報道指最好配一碗清淡的湯，例如冬瓜湯、青菜湯、絲瓜湯等，都可以增加膳食纖維、礦物質和維生素；切忌配搭冷飲。

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6種常見粽熱量大公開

香港營養師學會認可營養師Miss JC，分享6種常見粽熱量：

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【最高卡】裹蒸粽（1400kcal）、鹹肉粽（500kcal）

【最高糖】豆沙粽（440kcal）

【較健康粽子】燕麥五穀粽（270kcal）、水晶粽（140kcal）

JC指出，一隻粽平均熱量大約有400至600kcal，幾乎相當於一餐的熱量。而粽的成分以澱粉質為主，且普遍經大量油翻炒，吃太多的話就很容易令各指數超標。在6種常見粽中，以「裹蒸粽」最為邪惡，吃1隻已近乎全日份3餐的熱量。

JC建議，粽子每日最多吃半至一隻，當日也要注意不要吃太多飯、麵類，以免熱量超標。如果在減肥期間但又想淺嘗，可以選擇加入了糙米、薏仁、燕麥、紅藜等含五穀的粽。另外，亦可進食富含酵素的木瓜、奇異果以促進消化，避免食粽後導致脹氣、腸胃不適。

1招減低粽子熱量免致肥

營養師黃凱詩指出，粽子致肥的最大原因並非「糯米」。以100克計算，白米是360卡，糯米則是370卡，其實相差不遠，同時脂肪含量差距也僅少於1克。真正致肥陷阱是在於粽子餡料中的肥豬肉，或有時粽子的糯米會先在加了油的水中浸泡，就會大大影響粽子的熱量。

黃凱詩建議，最好自製粽子，將五花腩換成雞肉，再加冬菇瑤柱，粽子成品同樣可口。

同場加映：4款消滯茶推介

註冊中醫師何慧欣曾接受TOPick訪問，為大家介紹4款茶飲，能幫助解決「食滯」問題；其中一款酸甜水果茶，更非常適合一家大小飲用。

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同場加映：「康普茶」有助控血糖

康普茶（Kombucha）源自中國，大約在公元前200年便已出現。它並非茶葉種類，而是一種經過發酵製成的飲品，製作方式可任意選擇自己喜歡的茶葉作為基底，例如綠茶、紅茶、烏龍茶、普洱茶等，之後再加入水、糖及紅茶菌（又稱紅茶菇，是由酵母菌加上醋酸菌所生成的物質），將所有材料混合後，紅茶菌便會以水和糖為養分產生發酵作用，最終變成帶有獨特酸甜口味的康普茶。

美國喬治城大學、內布拉斯加大學林肯分校及非營利組織 MedStar Health於2023年在《Frontiers in Nutrition》發表一份聯合研究報告，分析康普茶對血糖控制的作用。研究人員發現，康普茶的三個關鍵成分乳酸菌、醋酸菌以及酵母，能有效延緩2型糖尿病患者的胃排空，並降低他們的空腹血糖水平。連續4周飲用康普茶，能讓2型糖尿病患者平均空腹血糖水平從164mg/dL降至116mg/dL。

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不過，以下4類人士需慎飲康普茶：

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至於飲用份量，喝過多康普茶亦有機會對身體造成損害。美國疾病控制及預防中心（CDC）建議市民每天不要喝超過120毫升；如果因其他疾病正在服用藥物，更要小心可能出現交互作用，最好在飲用康普茶之前諮詢醫生的意見。

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