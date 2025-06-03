冷氣慳電｜專家教冷氣5大慳電法屋企西斜要咁做　不定期清洗恐出現2大問題

【大金冷氣/冷氣機/冷氣慳電/冷氣保養】炎夏將至，很多家庭都會開冷氣消暑，由於使用時間很長，因此電量也是大家關注的問題。大金冷氣項目銷售經理Tyler就教大家5招冷氣慳電法，就算居住西斜單位也不怕酷熱天氣，而且建議定期正確清洗冷氣，否則有機會出現兩大問題！

▲ 大金冷氣項目銷售經理Tyler。（越玲瓏攝）

冷氣慳電｜冷氣機5大慳電法

冷氣慳電｜1.看能源標籤

Tyler表示，第一個慳電大法，最簡單是先看能源標籤，消費者可根據標籤上顯示的能源效益級別，選擇較省電的冷氣機。

冷氣慳電｜2.先關窗簾後開機

如果居住在西斜單位，開冷氣前，盡量先關窗簾，因為關了窗簾，不讓太陽直接照射進屋的話，可以令屋企快點降溫，然後再調高相關溫度，這樣做會較慳電。

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冷氣慳電｜3.選擇濕度溫度相控款式

第三就是溫度和濕度的重要性，如果有些機組有濕度和溫度相控的話，就不用將溫度調校得太低，也可以有一個舒適的體感。

冷氣慳電｜4.找專業師傅做維修和清洗

Tyler指出，要找專業師傅維修、清洗冷氣機，因為適當的維修和清洗，除了可以大大提升冷氣機的能源效益，亦可以延長冷氣機的壽命。

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冷氣慳電｜5.較定冷氣時間掣

在開冷氣機前，記得較定一個時間掣，因為很多時候，小朋友或者工人姐姐在家中涼完冷氣，然後離家外出，忘記關冷氣從而消耗電力。所以Tyler建議調校時間掣，或者用一些可以用手機控制開關的冷氣機。

只要做到以上5點，就可以省下能源，為環境出多一分力。

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冷氣機使用｜冷氣機保養大法

至於保養方面，Tyler建議一般用家，兩至三個月左右清洗一次過濾網，因為積累一定的塵埃後，如果未清洗再開冷氣，會影響製冷系統，甚至可能出現異味。另外，如家中有小朋友或寵物的話，有機會出現更多不同的塵埃或毛髮，Tyler就建議可能一個月就要洗一次。

冷氣機使用｜1.適當清洗

在清洗冷氣機方面，Tyler表示用清水即可，如果請了師傅上門清洗，應提醒他們不要用帶有酸性的清潔劑去清洗機身，因為有機會令冷氣機損壞，甚至令能效降低。

冷氣機使用｜2.定期做檢查

除了清洗冷氣機之外，每年都要進行檢查，以了解冷氣機的狀態，一旦不幸壞機，遇上夏天就很麻煩，所以在夏季之前，建議用戶可能請師傅上門進行維護工作，減少冷氣機的故障率，從而在夏天可以享受到優質的冷氣。

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